Protest în negru la Globurile de Aur

« Alte stiri din categoria Magazin

Sezonul premiilor industriei filmului a început în forţăm cu a 75-a ediție a Globurilor de Aur. Organizate pentru prima data la Beverly Hilton Hotel din Beverly Hillsm acetea au fost marcate de un protest inedit.

Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur a avut loc sâmbăta trecută, la Beverly Hills. Ca de obicei, toate privirile au fost ațintite pe covorul roșu. Spre deosebire de anii trecuți, ceremonia a fost extrem de anticipată, dar într-un mod diferit. În urmă cu câteva săptămâni, vedetele au anunţat aproape la unison că vor purta negru, ca declarație și semn de protest împotriva hărțuirii sexuale și a inechității de gen de la Hollywood.

Deși unele persoane, inclusiv actrița Rose McGowan, una dintre liderele mișcării #MeToo, a criticat ideea de a folosi covorul roșu al Globurilor de Aur pentru acest lucru, multe activiste, alături de celebrități, au simțit să se exprime astfel.

Pe lângă vedetele care s-au îmbrăcat în negru câteva au putut fi observate purtând insigna „Time’s Up”, ce aparţine unei organizații care vine în sprijinul persoanelor abuzate sexual. Printre membrii acestei organizații se numără Reese Witherspoon, Shonda Rhimes, Ashley Judd, Eva Longoria, America Ferrera, Natalie Portman, Rashida Jones, Emma Stone și Kerry Washington.

Și unii bărbații celebri și-au arătat solidaritatea și au ales ținute all black, pe care le-au accesorizat cu insigna „Time’s Up”. William H. Macy, Edgar Ramirez, Richard Jenkins, Sebastian Stan, Ryan Seacrest, Chris Hemsworth si Steve Carell au fost doar câțiva dintre aceștia.

Pe Twitter, hashtagul #WhyWeWearBlack este trending cu o imagine care exprimă această mișcare: „Port negru pentru echitate și paritate în toate industriile. Pentru fiecare muncitor din orice ocupație. Pentru includerea tuturor femeilor și a persoanelor marginalizate.“

Rochii dominate de combinații îndrăznețe

Chiar şi cu negrul dominând garderoba vedetelor din acest an, ţinutele nu au fost cu nimic mai prejos decât la ediţiile precedente. Angelina Jolie a păşit pe covorul roşu într-o rochie Atelier Versace, cu mâneci din voal şi aplicaţii supradimensionate din pene. O prezență la fel de elegantă a fost Jessica Chastain, care s-a conformat şi ea consemnului. A îmbrăcat o ţinută Armani cu detalii argintii. În timp ce Octavia Spencer, care i-a fost partenera în drama The Help, a purtat o rochie cu paiete, Michelle Pfeiffer a ales o rochie cu fusta amplă şi sacou, iar Catherine Zeta Jones a optat pentru o creaţie Zuhair Murad cu mâneci lungi din voal şi aplicaţii din catifea, iar Nicole Kidman a optat pentru o ţinută Givenchy cu aplicaţii din voal pe decolteu.

Printre cele mai îndrăzneţe actriţe s-a numărat Kate Hudson. Iar Sharon Stone şi-a pus în valoare silueta într-o rochie decupată cu inserţii din voal transparent.

Detalii applicate pentru a ieși în evidență

Câteva vedete au vrut să iasă un pic în evidenţă, din marea de rochii negre. Şi-au înveselit ţinutele cu detalii argintii, ca Margot Robbie şi Mary J Blige, crem discret, în cazul Jessicăi Biel şi roşu, cum a făcut-o Mandy Moore. Allison Janney a optat pentru o combinaţie interesantă de alb şi negru.

Printre actriţele care s-au evidenţiat cu ţinutele eegante şi sexy pe covorul roşu au fost Diane Kruger, Issa Rae, lison Brie, Gal Gadot, Dakota Johnson şi Kendall Jenner, considerată de mulţi cea mai sexy apariţie pe covorul roşu.