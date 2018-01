Campion părăsit din cauza fanteziilor

« Alte stiri din categoria Magazin

Motivele ruperii relației dintre artista Nicole Sherzinger și campionul mondial de Formula 1m Lewis Hamilton, au rămas mult timp învăluite în mister.

Cântăreaţa Nicole Scherzinger a încercat să ţină secrete motivele despărţirii de pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton. Până la urmă s-a aflat că Lewis avea anumite fantezii sexuale pe care Nicole nu a putut să i le îndeplinească.

Campionul mondial de Formula 1, Lewis Hamilton iubeşte viteza, dar şi femeile rapide. Adică, nu prea are relaţii de lungă durată. Totuşi, cântăreaţa Nicole Scherzinger a reuşit să-l mai îmblânzească. Relaţia lor a durat câţiva ani, dar a fost tumultoasă, cu multe despărţiri şi împăcări.

În 2015 şi-a spus adio. Deşi au spus că programele lor aglomerate şi carierele îi împiedicau să mai fie împreună, se pare că altele au fost motivele. Modelul Veronica Valle, cea care a fost iubita lui Lewis după despărţirea de Nicole, a făcut declaraţii picante. Ea a spus că Lewis era obsedat de ideea de a face sex cu mai multe femei deodată. I-ar fi propus şi lui Nicole această fantezie, dar fosta componentă a trupei The Pussycat Dolls a respins-o.

Mai mult, Veronica a mai povestit în publicaţia The Sun ce situaţii penibile a trăit alături de Lewis Hamilton. "E e un caracter foarte ciudat, îşi poate schimba stările rapid. De exemplu, ne aflam în avionul de New York şi a înnebunit când a aflat că pilotul a mers la toaletă! Ar fi vrut să-l bată pe pilot. A zis: <<Toţi ştiu că nu trebuie să-şi facă nevoile în avionul meu>>. Era nebun de-a dreptul. Peste câteva luni, eram în casa din Monaco şi am folosit toaleta de lângă bucătărie. M-a văzut venind, m-a întrebat de ce am stat atât de mult, apoi mi-a spus că trebuia să o folosesc pe cea din sufragerie. A fost bizar!".

Acum, Nicole Scherzinger are o relaţie cu un alt sportiv celebru, este vorba de tenismenul bulgar, Igor Dimitrov.