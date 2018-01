« Alte stiri din categoria Magazin

Papa, Berlusconi şi Bush zburau cu avionul. Avionul are o defecţiune gravă şi pilotul îi anunţă cum stau lucrurile, dar că partea cea mai proastă e că sunt numai trei parasute. Bush:

- Eu sunt cel mai puternic om din lume aşa că e logic să mă salvez! Smulge cu forţă o paraşută şi sare.

Berlusconi:

- Eu sunt cel mai deştept om de pe planetă! E numaidecât să mai trăiesc. Smulge şi el o paraşută şi sare.

Papa către pilot:

- Fiule, eu mă am pe bune cu Cel de Sus şi poate că o să facă o minune pentru mine, iar, dacă nu o face, oricum ajung în rai. Aşa că ia tu paraşuta care a mai rămas!

- Nu e nevoie de asta Sfinţia Voastră, avem încă două paraşute fiindcă cel mai deştept om din lume a sărit cu rucsacul meu!

- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasă sau una inteligentă?

- Nici una, nici alta, ştii doar că eu te iubesc numai pe tine.

Ion şi Maria la maternitate:

- No Marie, ce avem?

- Băiat.

- No, şi cu cine seamănă?

- … degeaba-ţi spun, că nu-l cunoşti.

Se întâlnesc doi vechi prieteni:

- Ce mai face papagalul tău?

- Din păcate a murit...

- De ce? Era bolnav?

- Nu, a murit de ciudă, de când m-am însurat el nu a mai scos o vorbă în casă, nu reuşea să o depăşească pe nevastă-mea!

El şi ea, acasă:

- Draga mea, în trei ore trebuie să ieşim.

- Dar, dragul meu, abia mi-am spălat părul, nu se va usca până atunci!

- Draga mea, pentru cazuri din astea, există uscător, în cazuri excepţionale: fier de călcat, iar în cazuri extreme foarfeca.

- Deci, ce alegi?

Ion:

- Fa Marie? Ai vrea să mergem cu o maşină mare cu mulţi cai putere pe care nu trebuie să o conducem noi, pentru că are şofer?

Maria:

- Vai, Ioane, de când aştept acest moment!

Ion:

- Atunci hai repede că vine autobuzul!

Sfinte Petre, ce înseamnă la voi 1.000 de ani de ai noştri?

Sfântul Petru: - 1000 ani la noi înseamnă o secundă.

Afaceristul: - Şi ce înseamnă la voi 1.000 de dolari?

Sfântul Petru: - 1000 de dolari la noi este 1 dolar.

Afaceristul: - Păi atunci dă-mi şi mie un astfel de dolar.

Sfântul Petru: - Aşteaptă o secundă.

Pe aceeaşi stradă erau doi băcani, Ion şi Vasile. Ion şi-a pus un anunţ în vitrină: „Avocado - 20 de lei kg". O femeie intră în băcănie şi cere nişte avocado. Ion îi spune:

- Îmi pare rău, scumpă doamnă, nu avem pe stoc. Vă rog să reveniţi miercuri.

Femeia decide să intre şi la Vasile. „Dar un kilogram de avocado e 60 la el...cel puţin le are pe stoc”, gândeşte femeia.

Ea îi spune: - E puţin cam piperat preţul, nu credeţi? Ion le vinde cu 20 kilogramul.

- Da, răspunde Vasile, şi eu le vând cu 20 când nu am pe stoc!

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pe front erau doi soldaţi, unul evreu – celălalt rus. Evreul era grav rănit:

- Ivan, sunt grav rănit.. curmă-mi suferinţa!

- Nu pot Avrame, nu mai am gloanţe! - Îţi vând eu câteva, Ivane!

Un om de afaceri are un accident de masina şi vine poliţistul să facă proces verbal:

Afaceristul: - Ce nenorocire! Mercedesul meu de 60.000 de dolari!

Poliţistul: - Lasă, domnule, Mercedesul. Nu vezi că ai sânge pe haine?

Afaceristul: - Ceeee?!!! Costumul meu Armani!!!!!!! Politistul: -

Lasă, domnule, costumul, bucură-te că esti viu! Nu vezi că îţi lipseşte o mână?

Afaceristul: - Ah, nuuu. Nu Rolexu’ meu!

Bulă şi Ştrulă decid să se despartă, împărţind egal averea familiei. După un an, se întâlnesc la marginea oraşului, lângă un restaurant de lux. Ştrulă, gras, frumos, bine îmbrăcat. Bulă, zdrenţăros şi murdar.

- Păi, cum ai ajuns aşa de bine, Ştrulă?

- Din banii de la tata am cumpărat o maşina, am făcut taximetrie. Am strâns bani, am mai luat o maşină şi tot aşa.

Tu? - Eu am băgat banii la un joc piramidal, am pierdut şi beau. După încă un an, iar se întâlnesc. Ştrulă şi mai rotofei, iar Bulă şi mai zdrenţuit.

- Cum ţi-a mers, Ştrul?

- Din banii economisiţi am început o afacere cu o benzinărie, petrol. Merge foarte bine. Tu?

- Beau de necaz!

În al treilea an, Ştrulă ajuns primul la întâlnire, vede o flotilă de elicoptere care aterizează în apropierea locului de întâlnire. Din ele coboară o mulţime de tipe mişto şi un bărbat, Bulă.

- Păi, bine, Bulă. Anu’ trecut abia te ţineai pe picioare, n-aveai după ce bea apă şi acu’...

- Băi, Ştrulă, am băut, cât am băut. Da’ şi când am început să vând sticlele!