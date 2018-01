Simona Halep, îndrăgostită de maşini

« Alte stiri din categoria Magazin

Sportiva, cunoscută peste tot în lume, datorită performanţelor extraordinare din tenis are în garaj cinci maşini de lux.

Numărul unu mondial la tenis, Simona Halep a acumulat în carieră numeroase trofee, dar şi o avere pe măsură. La sfârșitul anului 2016, Simona Halep avea o avere estimată la 20-22 de milioane de euro.

Printre pasiunile Simonei Halep să află la loc de cinste și condusul. Din acest motiv în garajul sportivei găsim cinci mașini de lux care depășesc jumătate de milion de euro.

Atunci când se află în țară și vrea să facă o plimbare Simona Halep poate să aleagă dintr-o listă de mașini exclusivistă: un Porsche 911 Carrera S, un Porsche Panamera, un Range Rover și cele mai noi achiziții – un Mercedes GLE 450 AMG și un Mercedes CLS AMG.

Deşi iubeşte maşinile, Simona a luat permisul de conducere, cu emoţii, d-abia din a treia încercare. ”Am susţinut examenul în aprilie 2012. Nu eram focusată pe subiect. L-am picat de două ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26, iar a treia oară am făcut 24, l-am luat. La examentul practic nu am avut însă probleme!”, a povestit sportive într-un interviu.

Simona Halep a devenit la începutul anului trecut ambasador Mercedes-Benz în România. Astfel, vedeta tenisului românesc feminin se alătură seriei de ambasadori ai brandului în România: Andreea Esca, Camelia Potec sau Andi Moisescu.