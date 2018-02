Libertate obţinută cu un avion furat

« Alte stiri din categoria Magazin

Pentru mulţi români, dorul de libertate a fost mai puternic decât frica de beciurile Securităţii. Pentru a fugi din ţară, un grup de români a deturnat un avion.

Înainte de Revoluţie, sute de români îşi riscau viaţa pentru a fugi din ţară. Pentru a reuşi, un grup a făcut planul nebunesc de a fura un avion. „Dacă ar fi s-o iau de la capăt, nu aş mai fugi din ţară“, îşi începe povestea Adalbert Moka, de 75 de ani, din Marghita, o localitate situată la 50 de kilometri de Oradea. El a condus grupul care a reuşit să deturneze un avion în perioada comunistă. „Aveam 32 de ani atunci, dar nu aş mai lua-o de la capăt. Am mai spus-o: era mai uşor să spargem o bancă decât să deturnăm un avion. Am avut mare noroc“, spune el.

Iniţial, tânărul a încercat să viziteze legal ţările occidentale, dar de fiecare dată i s-a refuzat eliberarea unui paşaport. S-a gândit la mai multe posibilităţi, printre care şi să treacă Dunărea înot, deşi era infirm, pierzându-şi un picior în urma unui accident cu tractorul, dar riscurile să-l prindă erau prea mari. S-a gândit apoi să se ascundă în tren, dar a realizat că nu exista colţ care să nu fie percheziţionat. Când a văzut la televizor o ştire despre deturnarea unui avion, gândul nu i-a mai dat pace. „Ce-ar fi dacă mi-aş încerca şi eu norocul?“, s-a gândit el.

Planuri făcute în amănunt

Planurile de evadare din România au durat ceva timp, iar mulţi prieteni au renunţat pe parcurs, de teama că vor ajunge nu în lumea civilizată, ci în beciurile Securităţii.

Adalbert Moka, Robert Vamos, Alexandru Miheller, Ianos Weizer şi fraţii Ioan şi Iosif Papp au început să plănuiască fuga. După ce au făcut rost de arme (două puşti de vânătoare cu ţevile retezate, un pistol şi două pumnale), au mers să-şi cumpere bilete. Toate locurile erau ocupate pentru data de 27 mai 1971, însă Moka a decis să nu mai amâne. Cu mari emoţii au plecat spre aeroportul din Oradea. Moka a plecat spre aeroport alături de trei dintre ei pe un drum, iar ceilalţi doi pe altul, pentru a nu da de bănuit. Au comandat un taxi. La volan se afla Putyu Feher, un cunoscut de-al lor. Pe drum i-au dezvăluit planul pe care îl au: acela de a deturna un avion. „Vezi avionul acela?“, au spus ei, când au ajuns în dreptul aeroportului, arătând un Iliuşin 14 (IL – 14) pe pistă. O să-l deturnăm spre Viena şi avem nevoie de maşina ta. Totul este pregătit şi suntem hotărâţi să mergem până la capăt. Dacă opui cea mai mică rezistenţă sau încerci să dai un semn ca să ne împiedici planul, te joci cu viaţa ta“, l-au ameninţat. Deşi îi cunoştea de mulţi ani, taximetristului nu îi venea să creadă că vorbesc serios.

Omul şi-a dat seama că nu glumesc după încordarea de pe feţele lor. Cu taxiul pe pistă Moka şi ceilalţi i-au cerut taximetristului să urce în spate. Locul şoferului a fost luat de Weiser. Planul lor era ca, după ce s-au urcat toţi pasagerii la bord, ei să ajungă cu maşina până aproape de avion, să se urce în el şi, prin ameninţare, să-l deturneze până la Viena. Numai că, din cauza tensiunii şi a nervozităţii, Weiser nu a mai avut răbdare şi a pornit motorul maşinii înainte ca pasagerii să se îmbarce. Văzând maşina pornită, Vamos şi Iosif Papp, veniţi pe alt drum la aeroport, au început să alerge şi ei către avion. Maşina s-a oprit la trei metri de aeronavă. Pasagerii de lângă avion s-au risipit speriaţi. Moka a tras câteva focuri în aer, iar oamenii au început să strige speriaţi: „Teroriştii! Teroriştii!“.

Pilot găsit printre pasageri

Paznicul de lângă avion nu a mai avut când să scoată pistolul din teacă. A fost dezarmat imediat. Vamos a intrat în cabină, dar a ieşit în câteva clipe: nu era nici un pilot la bord. Apoi, au început să-i caute printre pasagerii de pe pistă. I-au înhăţat pe pilotul secund, pe mecanicul de bord şi pe telegrafist, silindu-i cu armele să urce în avion. Pe scaunul comandantului, care reuşise să fugă spre turnul de control, s-a aşezat pilotul secund. Speriat, maiorul de securitate, care era prezent la orice zbor, a vrut să coboare din avion, dar Moka şi ceilalţi nu l-au lăsat. În îmbulzeala generală, şoferul taxiului coborâse din avion. Avionul s-a urnit cu greu. Autorităţile au încercat să-l oprească aducând pe pistă o cisternă plină de combustibil, dar degeaba. IL-14 reuşise să decoleze, în ciuda rafalelor de gloanţe abătute asupra roţilor avionului.

Zbor încadrat de MIG-uri

Zborul nu a trecut fără incidente. Pilotul a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a nu ajunge la Viena. După ce a luat legătura cu turnul de control, a intenţionat să aterizeze la Arad, apoi a spus că nu îi ajunge combustibilul. „Nu ne credeţi proşti! Distanţa Oradea - Bucureşti este egală cu cea de la Oradea la Viena“, a tunat Moka. O altă ameninţare s-a ivit în spaţiul aerian al Ungariei, când două avioane ruseşti au încercat să-i intimideze în zbor, dar, până la urmă, pilotul le-a transmis că nu are de ales şi trebuie să ajungă la destinaţia dorită. După două ore, aeronava Tarom s-a oprit cu greu pe pista aeroportului din Viena, întrucât cauciucul roţii din faţă a explodat în timpul operaţiunilor de aterizare. Cei şase fugari nu puteau ajunge la Munchen, aşa cum intenţionau. Autorităţile din Viena le-au spus românilor că nu au la dispoziţie un alt avion pentru a le satisface cererea, întrucât cel cu care veniseră avea nevoie de reparaţii la trenul de aterizare. Li s-a promis însă faptul că nu vor fi trimişi în România. În Austria au urmat procese şi Adalbert Moka a fost condamnat la 30 de luni de închisoare. Şi ceilalţi fugari au primit pedepse, dar mai mici. După ce au scăpat, s-au angajat pe unde au putut, ca muncitori, şi a început să le meargă foarte bine.

Familia, ameninţată de Securitate

Fuga celor şase români a înnebunit autorităţile comuniste. Familia lui Moka a fost ameninţată şi târâtă la interogatoriile Securităţii. Din fericire pentru membrii familiei, nimeni nu a ştiut nimic de planurile lui de a deturna un avion. Dorul de Irina, soţia sa, nu-i dădea însă pace lui Moka. Aşa se face că, în ciuda rugăminţii prietenilor săi, în 1975 a încercat să ajungă n România, pentru a o lua şi pe Irina în Austria. În Iugoslavia, a fost prins de grăniceri şi trimis în România, direct în mâinile Securităţii. În lipsă, el fusese condamnat la 23 de ani de închisoare. A urmat cea mai grea perioadă din viaţa lui Moka. A fost închis la Gherla, apoi transferat la penitenciarul din Craiova. Cu lanţuri la mâini şi la picioare a stat vreme de 12 ani, până în 1988, când, în urma unui ordin de amnistie al lui Nicolae Ceauşescu, celor care primiseră între 10 şi 25 de ani de închisoare li se anula jumătate din pedeapsă, indiferent de faptele comise. A venit Revoluţia şi, în anul 1990, a plecat împreună cu soţia în Ungaria. A încercat să ajungă din nou în Austria, dar a fost dat jos din tren întrucât nu avea viză de intrare. .

Ani grei de închisoare pentru piloţi

Pe 1 august 1971, procesul celor implicaţi în deturnarea avionului s-a terminat. Cea mai mare pedeapsă, opt ani, a primit-o Nicolae Olteanu, ofiţerul de Securitate care era prezent în avion. Lui i s-a imputat faptul că nu a controlat avionul înainte de urcarea pasagerilor, nu i-a însoţit pe aceştia la aeronavă, iar atunci când au trecut pe lângă el „infractorii“ cu maşina, nu a luat măsuri pentru a-i împiedica şi nu a folosit armamentul din dotare. Comandantul Mihai Diaconescu, cel care a fugit când a văzut taxiul oprit atât de aproape de avion, a primit patru ani închisoare. Dumitru Puşcaşu, comandantul Aeroportului Oradea, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că a permis pasagerilor să meargă la avion, deşi nu se terminaseră operaţiunile de pregătire a zborului. Pilotul secund Cornel Vasile şi telegrafistul Mihai Ionescu, cei care au pilotat avionul până la Viena, s-au ales cu câte trei ani de închisoare pentru că nu au zăvorât uşile la aeronavă pentru „a amâna astfel posibilitatea infractorilor de a pune planul în aplicare“.