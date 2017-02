« Alte stiri din categoria Mozaic

Joyce Carol Oates

Andrew J. Rush a atins acel tip de succes la care majoritatea scriitorilor îndrăznesc doar să viseze: are un agent şi un editor în New York, iar romanele poliţiste ale sale s-au vândut în milioane de exemplare. Sub pseudonimul „Jack of Spades” – Valetul de Pică –, el scrie o altă serie de romane noir, thrillere violente. Când fiica lui găseşte una dintre aceste cărţi, ea începe să pună întrebări. Între timp, Rush primeşte o citaţie în instanţă de la o femeie care îl acuză că i-a plagiat scrierile. Astfel, reputaţia, cariera şi viaţa sa de familie sunt ameninţate, iar în mintea lui începe să audă vocea sarcastică a lui Jack of Spades.

Romanul care face parte din colecţia "Clasici contemporani" a editurii "Litera" a fost publicat în 2016.