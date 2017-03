Mătuşa Julia şi condeierul

« Alte stiri din categoria Mozaic

Apariţii editoriale

Mario Vargas Llosa

Mătuşi care vor ficţiune, dar nu citesc literatură. Condeieri care nu scriu cărţi, dar produc ficţiune în cantităţi uriaşe. Iată o lume de mătuşi şi de condeieri, aparent într-un echilibru între cerere şi ofertă. Înainte de apariţia televiziunii în Peru, teatrul radiofonic asigură bunul mers al acelei lumi. La Radio Panamericana, un tânăr redactor de ştiri temperează gustul pentru catastrofe al colaboratorului sau şi se îndrăgosteşte de o mătuşă prin alianţă, Julia. El are18 ani, e student la drept şi scrie scenarii care ajung la coş. Ea are 32 de ani, e boliviană şi proaspăt divorţată. Pe măsură ce avalanşa radionovelelor scapă de sub controlul fanaticului condeier, viaţa tânărului Mario şi cea a mătuşii sale Julia scapa de sub controlul familiei.

Romanul, tradus de Coman Lupu, a fost publicat de editura „Humanitas Fiction” în martie 2017.