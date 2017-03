Colţi-lungi. Uniunea Triburilor

« Alte stiri din categoria Mozaic

Apariţii editoriale

Alex Cuc

Într-o lume modernă, în care oamenii sunt tot mai înstrăinaţi unii de alţii şi, în acelaşi timp, de Natură, ultimele triburi băştinaşe de pe Amazon luptă împotriva urbanizării ce ameninţa junglă.

În vârtejul războiului dintre junglă şi oraş, se conturează personalitatea emblematică a lui Colţi-Lungi, căpetenia nemuritoare a celui mai mare trib. Deşi se bazează pe experienţa unei vieţi de 500 de ani, Colţi-Lungi are chipul unui puştan de numai 19. Este războinic, dar şi înţelept; se simte legat de Amazon şi de secretele sale magice, dar este şi absolvent al universităţilor Harvard şi Sorbona. Are puteri ieşite din comun şi o legătură deosebită cu zeitatea măreţului fluviu, Dha`ba`ta, dar este şi un fan împătimit al trupei AC/DC. Sub conducerea sa, triburile amazoniene se unesc şi pornesc lupta împotriva unor duşmani redutabili.

Romanul a fost publicat de editura „Allfa”.