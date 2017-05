Dulcea uitare

« Alte stiri din categoria Mozaic

Apariţii editoriale

Jamie McGuire

Cami are un iubit obsedat de muncă şi care o cam neglijează. Deşi Cami încearcă să facă să funcţioneze această relaţie la distanţă, se pare că nu e atât de uşor... Brusc, în viaţa ei apare Trent Maddox, un fost coleg de liceu. Trent, cel cu braţele tatuate. Trent, după care toate fetele sunt topite. Cami şi-a jurat că nu va fi niciodată pe lista lui. Crede că n-o poate păcăli cu tertipurile sale. Dar băiatul care fură inimi e hotărât s-o facă să se îndrăgostească nebuneşte de el…

Jamie McGuire a urmat Northern Oklahoma College, University of Central Oklahoma şi Autry Technology Center, pe care l-a absolvit cu o diplomă în radiologie. Jamie locuieşte în Enid, Oklahoma, cu soţul său şi cei trei copii ai lor. Debutul ei literar l-a reprezentat „Providence”, o trilogie care îmbină tema dragostei cu fenomenele paranormale.

Romanul a fost publicat de editura „Trei”.