Observatorul

Apariţii editoriale

Evald Flisar

Simon Bebler are 22 de ani şi este înrobit de lumile imaginare ale cărţilor şi filmelor. Aflând că mai are doar un an de trăit, din cauza unei boli incurabile, decide să profite la maximum de timpul rămas. Înclinat să se vadă mai degrabă în rolurile eroilor fictivi, Simon începe să trăiască toate poveştile pe care le-a citit sau le-a văzut în filme şi să experimenteze toate ipostazele umane. Se trezeşte la New York, prins în vârtejul unor întâmplări care de care mai bizare şi cunoaşte oameni cu nume sonore: Al Pacino, Woody Allen, Uma Thurman.

Oare sunt cu adevărat cine spun că sunt sau nişte fiinţe care se dedublează? Treptat lucrurile scapă de sub control şi Simon nu mai ştie dacă este eroul aventurilor sale ori victima lor.

Romanul a fost publicat de editura „Pandora M” în iulie 2017.