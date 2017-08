« Alte stiri din categoria Mozaic

Apariţii editoriale

Patti Smith

„Pe când eram doar nişte puşti”, autobiografia lui Patti Smith, surprinde cu onestitate şi sensibilitate viaţa clocotitoare din New Yorkul anilor ’60-’70. Totul se petrece în ecourile dorinţei de pace şi libertate socială şi sexuală din epocă, ale protestelor împotriva războiului din Vietnam. În vreme ce formaţii celebre ca The Rolling Stones sau The Doors îşi ţin concertele, iar legende ale rockului precum Jimi Hendrix sau Janis Joplin îşi împart faima cu tabloidele ce scriu despre crimele cutremurătoare ale lui Charles Manson, scriitoarea trece prin peripeţiile tinereţii şi prin strădaniile de-a face ceva semnificativ cu viaţa ei.

Romanul a fost publicat de editura „Polirom”.