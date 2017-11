Minciuni şi spioni

« Alte stiri din categoria Mozaic

Apariţii editoriale

Rebecca Stead

Lucrurile nu merg prea bine pentru Georges: la şcoala nu are niciun prieten şi unii colegii de clasă nu pierd nici o ocazie să se ia de el, iar acasă familia lui a fost nevoită să îşi vândă casa şi să se mute la bloc. Aici se împrieteneşte cu Safer, băiatul de 12 ani care învăţa de acasă, şi împreună înfiinţează Clubul Spionilor.

Prima lor misiune: să-l ţină sub observaţie pe misteriosul Domn X de la etajul patru. Însă când situaţia scapă de sub control, Georges are de făcut o alegere grea: să îl ajute pe Safer şi să-şi păstreze prietenul său să spună stop joc şi să fie iar singur.

Romanul, tradus de Alina Popescu, a fost publicat în colecţia „Smart Blue” a editurii „Arthur”.