Musulmană propusă premier de către Dragnea

« Alte stiri din categoria National

Sevil Shhaideh este propunerea pentru funcţia de premier făcută la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni de PSD-ALDE. Aceasta constituie o premieră în istoria României, fiind prima femeie şi primul musulman propus să preia şefia Guvernului României.

Anunţul a fost făcut de către preşedintele PSD, Liviu Dragnea, după consultările cu preşedintele Iohannis. El a spus că, dacă va fi desemnată, aceasta va fi premierul României, iar el va fi „responsabilul politic”. „Responsabilitatea politică este în primul rând la mine şi nu am de gând să o las”, a subliniat Dragnea, care anterior spusese că el nu îşi poate asuma „deocamdată” funcţia de premier, din cauza unei „condamnări nedrepte” şi a unei „legi neconstituţionale”. Tot ieri, la Parlament, Liviu Dragnea a afirmat că nu este premier „deocamdată”. „Votul cetăţenilor şi susţinerea partidului mi-au pus un baston de premier în rucsac şi îl ţin acolo. De aia am spus «deocamdată». Încă nu-i dau foc. Nu se ştie niciodată”, a răspuns Dragnea.

Revenind la nominalizarea lui Sevil Shhaideh, preşedintele PSD a spus că a trebuit să ţină cont de dorinţa de a face o propunere care să îi dea garanţia că îndeplineşte câteva condiţii: că e un om care munceşte, ştie, are determinare, să aibă încredere totală în persoana respectivă şi să îi dea posibilitatea ca el să îşi asume în continuare răspunderea pe acţiunile guvernamentale.

Liviu Dragnea a mai declarat că, dacă preşedintele Klaus Iohannis refuză propunerea Sevil Shhaideh pentru postul de premier, social-democraţii nu vor face altă nominalizare.

La întrebările repetate privind posibilitatea refuzului, Dragnea a răspuns: „Am venit cu o singură propunere, dacă va fi refuzată, ne vedem în altă parte”. Dragnea nu a dorit să comenteze varianta suspendării preşedintelui, spunând că pleacă „de la prezumţia de bună credinţă”.

Cine este Sevil Shhaideh

Sevil Shhaideh are 52 de ani. Ea a absolvit în anul 1987 Facultatea de Planificare Economică şi Cibernetică a ASE şi are un masterat în Managementul Proiectelor de Afaceri obţinut la Universitatea „Ovidius” din Constanţa. De asemenea, are mai multe specializări - expert în administraţia publică, manager ONG, obţinute în SUA din partea USAID, în anii ’90 şi la începutul anilor 2000.

Primul său loc de muncă a fost la Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Constanţa, ca analist programator, în perioada 1987-1991, iar din 1991 şi până în 1993 a fost manager de sisteme informatice la Direcţia Muncii Constanţa.

Din 1993, Sevil Shhaideh s-a angajat la Consiliul Judeţean (CJ) Constanţa ca director de sisteme informatice până în 2007, iar apoi, până în 2012 a răspuns de proiectele CJ Constanţa. De asemenea, între 2007 şi 2012 a fost şi coordonator în cadrul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, ocupându-se, printre altele, de elaborarea amendamentelor cu privire la actele normative ce reglementează administraţia publică locală.

În 2015, Sevil Shhaideh a fost numită secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în perioada în care ministru era Liviu Dragnea. După demisia acestuia, Sevil Shhaideh a preluat prerogativele sale, conducând Ministerul Dezvoltării Regionale din mai până în noiembrie 2015. La învestirea în funcţia de ministru, ea a jurat pe Coran.

Sevil Shhaideh s-a căsătorit în 2011, cu sirianul Shhaideh Akram, iar martori la acel eveniment au fost Nicuşor Constantinescu şi Liviu Dragnea.

Sevil Shhaideh s-a aflat la un moment dat şi pe lista de parlamentari a PSD Constanţa pentru alegerile din 11 decembrie 2016, pe un loc eligibil, dar în cele din urmă nu a mai candidat.

În ultima declaraţie de avere, ea a menţionat un apartament în Constanţa, precum şi mai multe proprietăţi din Siria ale soţului ei, Shhaideh Akram.

Propunerea preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, privind premierul României, a fost primită bine de organizaţia judeţeană PSD.

Potrivit senatorului Doina Federovici, preşedintele PSD Botoşani, propunerea este una foarte potrivită, iar preşedintele statului român, Klaus Iohannis nu va avea niciun motiv să o refuze.