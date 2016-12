Bărboianu a câştigat despăgubiri de la Negoiţă

« Alte stiri din categoria National

Ştefan Bărboianu a câştigat primul meci în instanţa civilă împotriva lui Ionuţ Negoiţă. Finanţatorul lui Dinamo l-a acuzat pe fostul fundaş al „câinilor” de noncombat în derby-ul pierdut contra Stelei, scor 1-3, din 3 mai 2015, iar prima instanţă, Tribunalul Bucureşti, a decis că Negoiţă trebuie să-i plătească lui Bărboianu 100.000 de euro.

Negoiţă nu ia însă în calcul să-l despăgubească pe apărătorul Concordiei Chiajna. „Nu se pune problema, el s-a angajat imediat şi şi-a găsit de lucru. Dacă vă uitaţi cu atenţie, de doi ani de când eu am făcut nişte lucruri şi am zis nişte lucruri, Dinamo n-a mai luat bătaie de la Steaua, înainte lua bătaie tot timpul. Ca urmare, se confirmă ceea ce am spus”, a declarat Ionuţ Negoiţă.

Decizia Tribunalului Bucureşti nu este însă definitivă. Cazul va ajunge la Curtea de Apel. Bărboianu a jucat în două perioade pentru Dinamo: în 2011 şi în sezonul 2014-2015.