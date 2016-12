Iliescu, inculpat pentru crime împotriva umanităţii

« Alte stiri din categoria National

Procurorul militar Marian Lazăr, de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a anunţat, ieri, că în dosarul cunoscut sub numele de „Mineriada 13-15 iunie 1990”, prin ordonanţa din 23 decembrie 2016, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, pentru infracţiuni contra umanităţii, a lui Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu, Nicolae Dumitru (n.r. - fostului prim-vicepreşedinte al FSN) şi generalul în rezervă Mugurel Cristian Florescu, fost adjunct al procurorului general al României.

Anchetatorii susţin că, în perioada 11-15 iunie 1990, inculpaţii au decis, organizat şi coordonat un atac generalizat şi sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, respectiv împotriva manifestanţilor din Piaţa Universităţii din Bucureşti, precum şi a bucureştenilor, atac în care au implicat participarea forţelor armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, SRI, precum şi a peste zece mii de mineri şi alţi muncitori din mai multe zone ale ţării.

În urma atacului au fost ucise prin împuşcare patru persoane şi au fost rănite prin împuşcare alte trei, „fapte ce constituie şapte acte materiale ale infracţiunii”. De asemenea, 1.269 de persoane au suferit vătămări ale integrităţii fizice sau psihice, iar 1.242 au fost private de dreptul fundamental la libertate, pe motive de ordin politic, „fapte ce constituie tot atâtea acte materiale ale infracţiunii”.

În dosarul „Mineriadei” a fost pusă în mişcarea acţiunea penală, pentru infracţiuni contra umanităţii, şi faţă de amiralul în rezervă Emil Dumitrecu, Cazemir Benedict Ionescu, Adrian Sârbu, Matei Drella şi Miron Cozma (ambii lideri de sindicat ai minerilor). Mai sunt anchetaţi tot pentru infracţiuni de crime împotriva umanităţii: Cornel Burlec Plăieş, generalul în rezervă Vasile Dobrinoiu, generalul (r.) Petre Petre şi alţi 18 suspecţi.

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a infirmat, în 5 februarie 2015, rezoluţiile de neîncepere a urmăririi penale în cazul evenimentelor din 13-15 iunie 1990, iar o lună mai târziu, instanţa supremă a confirmat decizia procurorilor militari de redeschidere a cauzei.

Decizia de redeschidere a dosarului, după 25 de ani de la Mineriadă, venea după mai multe hotărâri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) de despăgubire a victimelor, dar şi după o decizie din 17 septembrie 2014 a CEDO prin care România a fost obligată să continue investigaţiile şi să facă dreptate victimelor crimelor împotriva umanităţii, indiferent de timpul scurs de la săvârşirea acestora.

Procurorii Secţiei Parchetelor Militare din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au început, în octombrie 2015, urmărirea penală pe numele mai multor persoane, acestea având atunci calitatea de suspect. Odată cu punerea în mişcare a acţiunii penale, în 23 decembrie 2016, aceştia au calitatea de inculpaţi, iar de la acest moment dosarul este aproape de finalizare şi trimitere în instanţă.

Reprimarea violentă a manifestaţiei din 13-15 iunie 1990 din Piaţa Universităţii a fost anchetată din 1997 de procurori miliari şi civili, în dosare în care au fost audiaţi sute de martori şi alte câteva zeci de persoane au fost puse sub învinuire, fără însă ca persoane care au fost în atenţia anchetatorilor pentru reprimarea violentă a manifestaţiei să fie puse sub acuzare. Persoane care au fost atunci în atenţia anchetatorilor se regăsesc acum printre cei puşi sub inculpare.

Fenomenul „Piaţa Universităţii”

În primăvara anului 1990, în urma unui miting electoral organizat de PNȚCD, manifestanţii au ridicat o baricadă şi au hotărât să nu mai părăsească Piaţa Universităţii. Ei cereau scoaterea în afara legii a oricărui partid de tip comunist, înlăturarea din funcţiile de conducere a celor care au făcut parte din nomenclatura şi aparatul PCR între 1945 şi 1989 şi cercetarea tuturor persoanelor care au aparţinut celor două categorii menţionate.

La 20 mai 1990, primele alegeri parlamentare şi prezidenţiale de după evenimentele din decembrie 1989 aveau să fie câştigate de Ion Iliescu şi de FSN.

Între 13 şi 15 iunie 1990, forţele de ordine susţinute de mineri au intervenit cu violenţă pentru a-i dispersa pe oamenii adunaţi din Piaţa Universităţii.

În seara zilei de 13 iunie, trei garnituri de tren pline cu mineri au plecat din Petroşani spre Capitală. Ajunşi în Bucureşti, au ocupat repede Piaţa Universităţii, unde au pretins că refac rondurile de flori distruse de manifestanţi. Au pătruns însă în clădirea Universităţii şi au devastat sediile PNȚCD şi PNL, după cum chiar unii mineri au recunoscut.

Sute de oameni au fost bătuţi, printre care şi profesori şi studenţi.

Pe 15 iunie, la Romexpo, preşedintele Ion Iliescu le mulţumea minerilor pentru acţiunea lor „vitejească, prin care au salvat democraţia din România”.

Ion Iliescu spunea într-un interviu ulterior că nici el, nici minerii nu au vreo vină pentru evenimentele din 13-15 iunie.

La aflarea veştii că Parchetul General redeschide dosarul Mineriadei, Ion Iliescu a spus că oricine e liber să analizeze şi să comenteze evenimentele din iunie 1990.