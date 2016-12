Luptă la baionetă pentru şefia Guvernului

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, ieri, că nu acceptă propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh să ocupe funcţia de premier, fără a justifica în vreun fel refuzul. „Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele, PSD şi ALDE, care au ţinut să vină împreună, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru poziţia de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro şi contra şi am decis să nu accept această propunere. În consecinţă, solicit coaliţiei PSD-ALDE să facă altă propunere”, a declarat preşedintele.

Iohannis, ameninţat cu suspendarea

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, ieri, că până în această seară, cel târziu mâine, va lua o decizie ca urmare a respingerii de către preşedintele Iohannis a nominalizării lui Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier. Liviu Dragnea a motivat că vrea să „cumpănească foarte bine” pentru că nu este o decizie uşoară.

Împreună cu colegii mei am analizat în ultimele ore care ar fi resorturile care ar fi putut sta în spatele acestei decizii a preşedintelui. Nu am reuşit să găsim niciun motiv constituţional şi nici alt motiv care să ţină de alte elemente şi părerea noastră este că, de fapt, acest om vrea să declanşeze o criză politică în România”, a declarat Dragnea. El a spus că a sperat că preşedintele Klaus Iohannis şi cei cu care se consultă acesta au înţeles, după alegeri, că „românii nu mai vor jocuri politice pe spinarea lor”. „M-am înşelat. Înţeleg că domnul Iohannis nu vrea să respecte votul din 11 decembrie”, a mai spus liderul PSD.

De asemenea, el a spus că nu va ezita să ceară suspendarea preşedintelui. „Este o avalanşă de mesaje pe care le-am primit de la oameni care se simt jigniţi şi care cer cu fermitate suspendarea preşedintelui. Nu este o decizie foarte uşoară”, a spus preşedintele PSD, adăugând că nu exclude varianta să dea curs acestor cereri: „Dacă în urma acestei analize vom ajunge la concluzia că pentru ţară e bine să îl suspendăm pe preşedinte, nu o să am nicio ezitare”.

Liviu Dragnea a mai declarat că preşedintele nu l-a sunat pentru a-l anunţa decizia sa şi nici Sevil Shhaideh nu a fost anunţată, iar singura conversaţie între Iohannis şi Shhaideh a avut loc joi, când şeful statului „i-a dat teme” acesteia. „A sunat-o pe doamna Sevil Shhaideh după consultări (n.r. - joi), invitând-o pentru această săptămână să discute despre programul de Guvernare, echipa guvernamentală, i-a dat câteva teme, spunându-i că o să o numească. Nu a sunat-o”, a mai afirmat Dragnea.

Opoziţia susţine decizia lui Iohannis

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a salutat decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea făcută de PSD şi ALDE pentru funcţia de premier, precizând că guvernul „nu trebuie transformat într-un guvern personal, de interpuşi, aflat la dispoziţia domnului Liviu Dragnea” şi subliniind, totodată, că România nu trebuie să dea semnale confuze sau contradictorii, mai ales într-un „context internaţional extrem de complicat”. „PSD ne-a anunţat că are zeci de mii de specialişti. Dacă acest lucru este adevărat, se vor găsi şi alte nume de prim-ministru, de preferat persoane cu o activitate cunoscută, fără vulnerabilităţi şi fără condamnări”, a arătat Raluca Turcan.

O poziţie similară a avut şi USR, preşedintele partidului Nicuşor Dan afirmând că preşedintele Klaus Iohannis „se află în limitele Constituţiei” şi a cerut PSD să facă o nouă propunere, „responsabilă, care să nu arunce ţara în criză politică”.

Liderul PMP, Traian Băsescu, a mimat responsabilitatea şi a scris într-o postare pe Facebook că Liviu Dragnea şi Klaus Iohannis au obligaţia să găsească imediat o soluţie pentru desemnarea premierului. „Trebuie scos din calcul orice element care ar viza suspendarea Preşedintelui”, consideră fostul şef al statului.