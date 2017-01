Trecerea în noul an sărbătorită în stradă

« Alte stiri din categoria National

Aproximativ 50.000 de bucureşteni au participat la Revelionul organizat de Primăria Municipiului Bucureşti în Piaţa „George Enescu”.

Pe scenă au concertat Delia, Loredana, Ștefan Bănică, Holograf, BUG Mafia, Vunk, Pepe, Andreea Bălan, Corina, Proconsul, Voltaj, What’s Up, Adda, Mihail şi Camioane în mulţime.

Sursa citată mai menţionează că peste 300 de metri pătraţi de ecrane led de înaltă rezoluţie au fost folosite atât pe scenă cât şi în piaţă, pentru a transmite imagini live din spectacol. Show-ul a fost vizibil şi de pe Calea Victoriei sau din Piaţa Revoluţiei.

Clădirile istorice din zonă - Biblioteca Centrală Universitară şi Palatul Regal - au făcut parte din scenografia show-ului, fiind îmbrăcate în veşminte de gală cu ajutorul a 400 de lumini inteligente. Momentul culminant de la miezul nopţii a fost marcat de un grandios foc de artificii, pe durata a 11 minute, creat cu ajutorul a aproximativ patru tone de materiale pirotehnice.

Ieşenii au trecut în noul an cu Alphaville

Mii de ieşeni s-au bucurat la Palatul Culturii, de super concertul oferit de Alphaville, formaţie germană care a cunoscut celebritatea în anii ’80. Artiştii sunt cunoscuţi mai ales pentru hiturile „Big in Japan”, „Forever Young” şi „Sounds like a melody”. Solistul vocal al formaţiei Alphaville, Marian Gold, a declarat că Iaşiul este un oraş frumos, cu oameni veseli şi binevoitori.

În noaptea dintre ani, în capitala Moldovei, au mai urcat pe scenă şi artişti români, precum: Ruby, Keo, Mist, Karma, Alexandra Tănăsoiu şi Cecilia Cesario, precum şi de spectaculosul foc de artificii. Spectacolul a fost prezentat de Dana Săvuică şi Andrei Nourescu.

Faţă de anii precedenţi, Primăria a luat mai multe măsuri pentru protejarea Palatului Culturii. Astfel, scena a fost amplasată în linie cu Casa Dosoftei, după calea de rulare a tramvaielor, iar artificiile au fost lansate în spatele scenei, la circa 100 metri de Palatul Culturii.

Lora a cântat pentru suceveni

Aproape 10.000 de suceveni au sărbătorit trecerea dintre ani la Revelionul în aer liber, organizat de Primăria Suceava. Evenimentul a fost marcat de prezenţa a numeroase vedete ale muzicii populare, atât de îndrăgite de suceveni, dar şi ale muzicii uşoare, invitatele speciale ale Revelionului 2017 fiind Lora, Alessia şi Roxana Nemeş.

Spectatorii adunaţi în parcarea centrului comercial de pe malul râului Suceava au putut asculta şi dansa pe melodiile populare interpretate de Mirela Aanei, Călin Brăteanu, Adriana Bucevschi, Doina şi Ciprian Petroaie, Nicolae Vieru, Gabriela Teişanu, Alexandru Recolciuc, Ana Ilca Mureşan, Gheorghe Finiş, Dana Dăncilă, Ansamblul Folcloric „Sălceanca”.

În ultima jumătate de oră dinaintea trecerii în 2017, Roxana Nemeş s-a străduit să-i dezmorţească pe spectatori cu două dintre melodiile proprii şi câteva cover-uri după melodii internaţionale foarte cunoscute, iar la cinci minute înainte de miezul nopţii, pe scenă a urcat Cristina Gheorghiu, care a încins audienţa cu o horă veselă.

La miezul nopţii a urcat pe scenă şi primarul Sucevei, Ion lungu, care, pentru al 13-lea an consecutiv, le-a transmis tuturor urări de bine şi tradiţionalul „La mulţi ani!”, închinând un pahar de şampanie, simbolic, cu toţi cei prezenţi.

Cel mai apreciat moment al a fost, fără îndoială, focul de artificii care a urmat, o adevărată explozie de lumini şi culori, pe cerul Sucevei, deasupra apei, timp de 10 minute, în care toată lumea a stat aţintită cu privirile în aer.

Anda Adam, Cargo şi Voltaj la Constanţa

Peste 12.000 de constănţeni au petrecut noaptea de Anul Nou în Piaţa Ovidiu, la petrecerea în aer liber oferită de primărie, potrivit estimărilor forţelor de ordine care au asigurat securitatea la evenimentul organizat pentru al doilea an consecutiv de Asociaţia „Descoperă Constanţa”.

La o temperatură resimţită de -15°C, cu vânt de 15 km/oră, pe scena din Piaţa Ovidiu, au urcat pe rând Anda Adam, Cargo şi Voltaj, oferind un grandios spectacol ce s-a încheiat după ora 24:00 cu un magistral show pirotehnic de peste 10 minute.

În Piaţa Ovidiu a fost prezent, discret, şi primarul Constanţei, Decebal Făgădău, acesta ciocnind şi o cupă de şampanie cu un grup de prieteni.

An nou aşteptat în stradă de arădeni

Mii de arădeni au sărbătorit trecerea în noul an în Piaţa Revoluţiei din Arad, chiar dacă mercurul termometrului a coborât mai multe grade sub zero. Cei dornici să întâmpine noul an în stradă au înfruntat frigul şi au ieşit în Piaţa Revoluţiei, pentru a ciocni o cupă de şampanie.

În noaptea dintre ani, pe scena din faţa Primăriei Municipiului Arad au concertat trupele locale Nova Band, Hidro Grup 8 şi Q Band & Claudia Iuga.

Revelionul organizat de Primăria Municipiului Arad şi Centrul Municipal de Cultură Arad a scos din bugetul local 50.000 de lei, această sumă incluzând şi focurile de artificii de la miezul nopţii.

Cu numai un minut înainte de trecerea în anul 2017, pe scenă a urcat primarul Gheorghe Falcă, însoţit de câţiva parlamentari şi consilieri locali, care le-au urat arădenilor „La mulţi ani!”.

A urmat un grandios foc de artificii, care a durat peste 15 minute.

Carla’s Dreams a întârziat la Sibiu

Membrii formaţiei Carla’s Dreams s-au văzut nevoiţi, din cauza temperaturii scăzute, -12°C, să înceapă cu o întârziere de câteva minute concertul programat de Revelion la Sibiu, după ce au avut probleme la cablurile de sonorizare, după cum a explicat solistul trupei. După ce şi-au cerut scuze fanilor, cei de la Carla’s Dreams le-au oferit miilor de petrecăreţi din centrul Sibiului un concert prelungit, recompensându-i astfel pentru aşteptare.

Solistul de la Carla’s Dreams a ţinut să transmită câteva mesaje de Anul Nou, printre care şi unul dedicat României, după ce a cântat o piesă în limba rusă. „Am vrut să cântăm piesa asta în limba rusă în Sibiu, în România, pentru a demonstra încă o dată că România a trecut în 2017 şi României nu îi pasă de chestii preconcepute, ci doar de artă şi adevăr”, a spus acesta.

5.000 de oameni la revelionul de la Cluj-Napoca

Mii de persoane au marcat trecerea dintre ani în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, unde, imediat după concertul Semnal M, a început un foc de artificii care a luminat timp de minute în şir turnul bisericii gotice, veche de 700 de ani, din centrul oraşului.

Scena pe care a avut loc concertul aniversar Semnal M a fost amplasată în mijlocul Târgului de Crăciun, care a fost animat, sâmbătă seara, la o temperatură de -7°C, de aproximativ cinci mii de persoane. Oamenii au venit la Revelionul din stradă cu artificii şi sticle de şampanie, iar cei care nu au avut au putut gusta un pahar din cele pregătite de municipalitate. Primăria a oferit 700 de sticle de şampanie pentru a fi deschise în noaptea de Revelion în piaţă.

Spectacolul a început la ora 22:00, cu un concert de muzică arhaică, şi a ţinut încă o oră după miezul nopţii, show-ul fiind încheiat de trupa clujeană BigToneZ. Focul de artificii de la miezul nopţii a durat 10 minute.

Costurile totale cu organizarea Revelionului s-au ridicat la circa 60.000 de lei şi au fost acoperite din bugetul local şi din sponsorizări