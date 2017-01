Guvern cu miniştri controversaţi

« Alte stiri din categoria National

Forurile de conducere ale PSD şi ALDE au aprobat ieri lista viitorului Guvern. Executivul condus de Sorin Grindeanu va cuprinde 24 de miniştri, dintre care patru au fost propuşi de ALDE. Dintre aceşti miniştri doi vor deţine şi funcţia de vicepremier, iar doi sunt miniştri delegaţi. În Guvernul propus de majoritatea parlamentară, opt funcţii de ministru sunt deţinute de femei.

Cabinetul lui Sorin Grindeanu este format, în general, din persoane apropiate şefului PSD, foarte puţin cunoscute, cu câteva excepţii. Mai cunoscuţi sunt miniştrii propuşi de ALDE, a subliniat Pîrvulescu. Din propunerile PSD, cei cu notorietate sunt Lia Olguţa Vasilescu, Ana Birchall, Petre Daea, Ionuţ Vulpescu, Florin Nicolae Jianu şi, mai nou şi Sevil Shhaideh. Restul de propuneri ale social-democraţilor sunt persoane noi, despre care nu se cunoaşte mare lucru.

În Cabinetul Grindeanu au fost incluşi şi miniştri cu probleme, cum ar fi Lia Olguţa Vasilescu, fostul primar al Craiovei, care este acuzat de DNA de corupţie, Adriana Petcu, propusă la conducerea Ministerului Apelor şi Pădurilor, acuzată de ANI de incompatibilitate, dar care a câştigat procesul cu Agenţia, Andreea Păstârnac, propusă la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, care ca ambasador în Israel a fost puternic contestată. De asemenea, la Ministerul pentru Tineret şi Sport a fost propus Marius Dunca, fostul şef al Protecţiei Consumatorului şi destituit de Victor Ponta după tragedia de la Colectiv.

Controversată este şi numirea lui Petre Daea la Ministerul Agriculturii. Acestea este persoana care a iniţiat legea pensiilor speciale pentru parlamentari. „Petre Daea, dacă a făcut acea «crimă», cu legea pensiilor speciale, a fost iertat de către partid. Este un om în care eu am foarte multă încredere”, a declarat Liviu Dragnea.

O premieră o constituie nominalizarea unei femei la conducerea Ministerului de Interne, Carmen Daniela Dan. Fost prefect de Teleorman, Carmen Daniela Dan este omul de încredere a lui Liviu Dragnea. „Am vrut să propun pe cineva în care eu am foarte mare încredere. Are foarte multă experienţă în administraţie, ca prefect a gestionat foarte bine problemele şi cred că la Ministerul Afacerilor Interne se poate conduce şi cu suflet, şi cu fermitate. Am încredere în capacitatea ei de a aduce sănătate în acel minister”, a declarat Liviu Dragnea. Un alt personaj cheie numit la un minister important este Florin Iordache, care va conduce Ministerul Justiţiei.

„În prima formulă guvernamentală, în Guvernul Shhaideh, erau câţiva care făceau parte din acel Guvern, colegi cărora eu le-am cerut şi au acceptat să rămână în echipă cu mine la partid pentru monitorizarea activităţii Guvernului: Mihai Tudose, Georgian Pop, Gabriel Vlase şi Marius Nica. De asemenea, în prima variantă la Dezvoltare era Adrian Ţuţuianu, dar eu i-am cerut să rămână alături de mine”, a mai afirmat liderul PSD.

Grindeanu: „Suntem un guvern politic”

Premierul desemnat Sorin Grindeanu a declarat în urma şedinţei Comitetului Executiv al PSD, în cadrul căreia au fost stabiliţi membrii viitorului Guvern, că Executivul va fi unul politic, dar că activitatea acestuia nu va fi una politică, ci axată pe administrarea ţării. „Şi eu, şi colegii mei - această echipă pe care o propunem - ne înţelegem foarte bine postura. Suntem un guvern urmare a coaliţiei PSD-ALDE, un guvern politic, dar politica se face în altă parte. Noi vom fi la guvern pentru administrarea ţării. Avem un program de guvernare votat de foarte mulţi români, un program de guvernare care a însemnat încrederea românilor în ceea ce noi am propus, care ne îndeamnă pe fiecare dintre noi, pornind cu mine şi cu restul echipei guvernamentale, la responsabilitate, modestie şi respect faţă de români. Este ceea ce ne va călăuzi în actul de guvernare”, a precizat el.

Astăzi, Guvernul va primi votul de învestitură din partea Parlamentului, iar seara va depune jurământul la Cotroceni. Preşedintele Klaus Iohannis nu poate refuza niciun ministru votat de Parlament, ci doar o propunere venită pe baza revocării sau a demisiei.