AnchetÄƒ deschisÄƒ dupÄƒ Ã®nregistrarea lui GhiÅ£Äƒ

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) a deschis, ieri, dosar penal după înregistrarea audio prezentată de Sebastian Ghiţă în care Traian Băsescu vorbeşte despre informaţii pe care le primea din dosare aflate în curs de soluţionare.

Procurorii PICCJ s-au autosesizat în acest caz, după informaţiile publicate în mass-media privind posibile imixtiuni în actul de justiţie.

Fostul deputat Sebastian Ghiţă, care de la dispariţia sa în urmă cu două săptămâni a avut patru apariţii la postul de televiziune pe care îl controlează, a prezentat, marţi seară, o înregistrare audio în care Traian Băsescu discuta despre dosarul lui Dan Voiculescu, invocând şi numele judecătoarei Camelia Bogdan, dar şi pe cele ale procurorului şef al DNA Codruţa Kövesi şi pe al prim-adjunctului SRI, Florian Coldea. Într-o înregistrare anterioară, Ghiţă afirmase că Traian Băsescu i-a spus că are înregistrări cu „felul în care a fost plănuită închiderea lui Voiculescu”. Conform înregistrării, Băsescu îi transmite unui interlocutor că are înregistrări cu toţi, sugerând că este vorba despre un stat mafiot.

Băsescu: „Recunosc înregistrările ca fiind reale”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a scris pe pagina sa de Facebook că recunoaşte înregistrările făcute publice de Sebastian Ghiţă, precizând că sunt din „discuţii private” din ultimele luni ale anului 2016, dar că acestea au fost editate „ceea ce este de natură a crea unele confuzii”. „Salut decizia Parchetului General de a se autosesiza în chestiunea dezvăluirilor făcute de Sebastian Ghiţă la România TV”, a mai scris Traian Băsescu pe Facebook.

Ghiţă, anchetat şi judecat în mai multe dosare

Fostul deputat este căutat din 21 decembrie, după ce a fost chemat la DNA Ploieşti, în dosarul de corupţie privind vizita din 2012 a fostului premier britanic Tony Blair în România, şi nu s-a prezentat, ulterior pe numele lui fiind emis un mandat de aducere. Sebastian Ghiţă nu avea dreptul să plece din ţară fără acceptul procurorilor pentru că decizia din 16 decembrie, până la judecarea contestaţiei, nu era definitivă. Poliţiştii l-au căutat pe Sebastian Ghiţă la locuinţa sa din Ploieşti, dar şi în alte locuri pe care acesta le frecventa, însă nu l-au găsit.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va lua în discuţie pe 5 ianuarie înlocuirea măsurii controlului judiciar pe cauţiune cu arestarea preventivă în lipsă în cazul lui Sebastian Ghiţă, după ce fostul deputat a încălcat condiţiile impuse de controlul judiciar.

Sebastian Ghiţă a rămas fără imunitate după ce mandatul său de deputat a încetat în decembrie, după alegerile parlamentare.

Ghiţă a fost deputat între 2012 şi 2016. În acest an, el a candidat pentru un nou mandat de parlamentar din partea PRU, însă acest partid nu a trecut pragul electoral, astfel că nu a intrat în Parlament.

Sebastian Ghiţă mai este achetat şi în alte dosare privind fapte de corupţie.

Stenograma înregistrării prezentate de Ghiţă

Voce: - Şi aveţi înregistrări cu toţi?

Băsescu: - Coldea, doamna Kövesi, Bogdan. Da’ să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. «Hai băieţi să-l aruncăm în aer!» Vreţi să-mi distrugeţi familia?

Voce: - Ce stat este ăsta, domnule preşedinte?

Băsescu: - Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot. Na, eu ştiu ce spun.

Voce: - Probleme cu dosarul Voiculescu?

Băsescu: - Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnare, care, cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea «mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Bogdan». Să vezi după o zi când spuneau «Am vorbit cu Bogdan şi a spus că dacă aveam Codul Penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece». Pe urmă trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii!

Voce: - Sunteţi supărat pe ei.

Băsescu: - Bogdan este... A intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!.

Camelia Bogdan: „Este un atac împotriva statului de drept”

Judecătoarea Camelia Bogdan a declarat, ieri, pentru Agerpres, că afirmaţiile din înregistrările prezentate de fostul deputat Sebastian Ghiţă sunt „un atac împotriva statului de drept”. „Cel mai grav mi se pare că sub paravanul libertăţii de expresie se vehiculează ideea că în Justiţie se aranjează dosare şi că există magistraţi executanţi. În ceea ce mă priveşte, am formulat o cerere de apărare a reputaţiei şi consider că incumba CSM-ului, Inspecţiei Judiciare, CNA-ului şi organelor de urmărire penală să pună capăt acestui atac fără precedent la Justiţie... este un atac împotriva statului de drept, în esenţă”, a precizat Camelia Bogdan.

Ea a negat faptul că a avut vreo întâlnire cu fostul preşedinte Traian Băsescu şi a spus că nu i s-a cerut niciodată pronunţarea vreunei soluţii în dosare. „Nu a avut loc niciodată o astfel de întrevedere între mine şi domnul fost Preşedinte al României şi ca un judecător care în schimbul unei promisiuni de promovare într-o funcţie de execuţie pronunţă o soluţie de condamnare săvârşeşte în concurs infracţiunile de luare de mită, care se pedepseşte cu până la şapte ani închisoare, şi represiune nedreaptă, care se pedepseşte cu până la zece ani închisoare... Mie nu mi s-a cerut niciodată în cariera mea de nimeni pronunţarea vreunei soluţii în dosarele pe care le-am avut de soluţionat şi mi se pare de neconceput ideea în sine”, a precizat Camelia Bogdan.

Aceasta a adăugat că îşi rezervă dreptul de a-l acţiona în instanţă pe Sebastian Ghiţă. Judecătoarea consideră că şi alte persoane ar trebui să îl tragă la răspundere penală pe Sebastian Ghiţă şi că „va reflecta” asupra deciziei în ceea ce o priveşte.

Florin Iordache cere o comisie parlamentară

Florin Iordache, noul ministru al Justiţiei, spune că în cazul înregistrărilor lui Sebastian Ghiţă s-ar impune constituirea unei comisii parlamentare care să stabilească dacă sunt probleme sau sunt simple declaraţii. „Aşa cum apar acele înregistrări, cred că s-ar impune, probabil, constituirea unei comisii parlamentare care ar putea stabili dacă există anumite probleme sau sunt simple declaraţii. CSM (n.r. - Consiliul Superior al Magistraturii) se poate autosesiza pe acest subiect, dacă sunt reale acele declaraţii”, a declarat Florin Iordache, după ce a primit avizul favorabil, în comisiile parlamentare, pentru funcţia de ministru al Justiţiei.

Raluca Prună, ministrul Justiţiei în Cabinetul Cioloş, a declarat, ieri, în legătură cu înregistrările făcute publice de fostul deputat Sebastian Ghiţă, că „aşa ceva nicăieri în lume nu se întâmplă”. „Le-am urmărit şi nu aş dori să fac niciun fel de alt comentariu în afară de faptul că aşa ceva nicăieri în lume nu se întâmplă”, a declarat Raluca Prună la ieşirea din sediul CSM.