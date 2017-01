Avocatul Poporului sare în ajutorul politicienilor penali

« Alte stiri din categoria National

Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 2 din Legea nr. 90/2001, privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, conform căruia pot fi membri ai Executivului persoanele care nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în situaţie de incompatibilitate.

Potrivit unui comunicat transmis ieri de Avocatul Poporului, legea nu întruneşte cerinţele constituţionale de previzibilitate şi proporţionalitate a legii şi nu permite recunoaşterea dreptului la diferenţă pentru ocuparea, „în condiţii de egalitate şi fără restricţii nerezonabile, a unei funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat”.

Avocatul Poporului susţine că a constatat lipsa de coerenţă legislativă în stabilirea unor criterii de integritate clare, obiective şi general valabile pentru ocuparea funcţiilor aparţinând celor trei puteri organizate în cadrul democraţiei constituţionale, aspect de natură să aducă atingere principiului echilibrului puterilor în stat; lipsa de previzibilitate a sintagmei „nu au suferit condamnări penale”; lipsa unui tratament juridic diferenţiat aplicabil unor persoane care nu se află în situaţii analoge, în speţă, persoanele condamnate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, pe de o parte, şi persoanele condamnate pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe de altă parte.

Opoziţia critică dur decizia lui Ciorbea

Prin demersul făcut ieri la Curtea Constituţională, Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, se comportă ca avocatul PSD şi al lui Liviu Dragnea, afirmă preşedintele PNL, Raluca Turcan.

„Să ne aducem aminte Ordonanţa 55, care permitea primarilor pentru o scurtă perioadă să migreze de la un partid la altul, când domnul Victor Ciorbea a refuzat cu obstinaţie să sesizeze CCR, pentru a încerca să blocheze punerea în paranteză a democraţiei în interes politic al PSD. Aceeaşi obedienţă faţă de PSD. PNL speră ca această speţă la CCR să se facă în mod corect şi să se ţină cont de jurisprudenţa pe acest subiect”, a declarat liderul PNL la Palatul Parlamentului.

O poziţie similară a avut şi preşedintele USR, Nicuşor Dan, care a declarat, ieri, că Victor Ciorbea, este de la începutul mandatului „într-o completă obedienţă” faţă de autoritatea publică şi este „total nepotrivit” că se ocupă „numai” de problemele demnitarilor. „E o problemă de drept pe care Curtea Constituţională trebuie să o decidă dacă un om care a fost condamnat şi a ieşit din perioada de condamnare trebuie să fie în deplinătatea drepturilor. Pe fond are dreptate să sesizeze, însă în contextul ăsta e total nepotrivit”, a adăugat preşedintele USR.

La rândul său, preşedintele PMP, Traian Băsescu, a declarat că motivarea Avocatului Poporului în cazul sesizării la CCR a legii care interzice persoanelor condamnate să fie membri ai Guvernului este puerilă, susţinând că Victor Ciorbea a rămas „acelaşi supus al PSD”.

Reacţie dură venită de la Cotroceni

Preşedintele Klaus Iohannis este „indignat” de demersul Avocatului Poporului de a ataca la CCR legea de organizarea şi funcţionare a Guvernului şi a ministerelor, fiind surprins că acesta acţionează „în beneficiul unui singur om”, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al şefului statului, Mădălina Dobrovolschi. Aceasta a mai spus că preşedintele României este surprins şi de „rapiditatea cu care Avocatul Poporului doreşte să devină util noii majorităţi politice”.

Purtătorul de cuvânt al şefului statului a precizat că în 2001 România se afla în plin proces de integrare în UE şi NATO, iar la acel moment a fost adoptată legea prin care persoanele condamnate penal nu mai aveau dreptul să fie miniştri, respectiv prim-miniştri. „În 16 ani, nimeni, niciodată, nu a considerat că este o problemă acest criteriu de moralitate pentru viaţa politică din România. În 16 ani, Avocatul Poporului, indiferent de numele persoanei care a ocupat această funcţie, nu a considerat că textul legii reprezintă probleme pentru drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, drept urmare această lege, în acest interval lung, nu a fost contestată, pentru că până la urmă este interesul tuturor ca societatea să fie condusă de persoane integre”, a arătat Dobrovolschi, adăugând că prin acţiunea Avocatului Poporului „se poate deschide poarta condamnaţilor penali să conducă, să deţină funcţii înalte în stat”.

Dragnea susţine că nu mai vrea să fie premier

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ieri că nu intenţionează să fie premier. „Nu intenţionez să merg prim-ministru acum. Nici acum, nici mâine, nici anul ăsta. Am dat un vot de încredere şi l-am dat din toată inima actualului Cabinet, îl sprijin pe Sorin Grindeanu şi Cabinetul lui şi eu, şi partidul, şi coaliţia guvernamentală din toate puterile. Deci, nu am de gând să fac vreun pas în sensul ăsta. Am decis să fiu preşedintele Camerei Deputaţilor şi aici rămân”, a precizat Dragnea.

El a criticat poziţia Administraţiei Prezidenţiale faţă de demersul lui Victor Ciorbea, susţinând că astfel s-a pus presiune pe CCR şi pe Avocatul Poporului.

Liderul social-democraţilor a subliniat că pentru el „este mai puţin important” ce decizie vor lua judecătorii constituţionali. „Este important totuşi să-i lăsăm să judece, fără să aibă presiuni. Constat, totuşi, cu regret că este foarte posibil ca încet, încet eu să devin o obsesie pentru acel Palat”, a conchis Dragnea.