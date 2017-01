Dacian Cioloş vrea să consilieze partidele de opoziţie

« Alte stiri din categoria National

Fostul premier Dacian Cioloş a anunţat că va lansa „o asociaţie activă”. Este vorba despre un ONG dispus să colaboreze cu partidele din opoziţie. A discutat deja acest lucru cu USR, la o întâlnire pe care a avut-o ieri cu conducerea partidului. „Cred că în România a face politică nu trebuie să însemne doar a fi la guvernare sau în Parlament, ci să aducem acţiunea publică mai aproape de oameni”, a spus Dacian Cioloş.

Fostul premier a precizat că vrea să ducă mai departe unele dintre proiectele începute de cabinetul pe care l-a condus.

Întrebat dacă se va înscrie în USR, Dacian Cioloş a răspuns: „Nu asta am discutat azi (n.r .- ieri). Am discutat de modul de colaborare pe viitor. Eu intenţionez să am discuţii cu foştii colaboratori să creăm o structură colaborativă care să fie activă public şi care să promoveze principiile de acolo. Fundaţia va fi o asociaţie activă”.

Fostul premier vrea să le propună şi liberalilor o astfel de colaborare, însă s-a izbit de un refuz categoric al vicepreşedintelui PNL, Mihai Voicu. „Un domn care ne-a spus în campania electorală că nu doreşte să fie pe afişele noastre şi că îi folosim abuziv imaginea ne lansează la televizor propuneri de colaborare. Menţionează ceva de platforma România 100. Păi cu platforma asta am pierdut alegerile. Nu mersi”, a reacţionat Mihai Voicu pe pagina sa de Facebook.