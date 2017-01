Iohannis va promulga scutirea pensiilor de biruri

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, ieri, după întâlnirea cu premierul Sorin Grindeanu, că va promulga Legea prin care se elimină plata CASS pentru toate pensiile, precum şi a impozitului pe venit de 16% pentru pensiile sub 2.000 de lei.

„După analiza pe care am făcut-o şi după discuţia pe care am avut-o astăzi, am decis să promulg această lege în următoarele zile”, a afirmat Klaus Iohannis.

Camera Deputaţilor a adoptat, pe 5 ianuarie, în sesiune extraordinară, cu 207 voturi „pentru” şi 29 de voturi „împotrivă”, proiectul de lege prin care se elimină plata CASS pentru toate pensiile, precum şi a impozitului pe venit pentru pensiile sub 2.000 de lei.

Proiectul discutat de deputaţi este cel iniţiat de fostul senator ALDE Cristiana Anghel şi susţinut de alţi 50 de parlamentari ALDE, PNL, PSD şi neafiliaţi, prin care este eliminată plata impozitului de 16% pe venit pentru toate pensiile, precum şi a contribuţiei CASS. Proiectul Cristianei Anghel a fost adoptat de Senat în luna septembrie 2016.

Guvernul Cioloş nu a susţinut propunerea legislativă, din cauza impactului negativ asupra venitului bugetului de stat consolidat, estimat la 2,2 milioane de lei pentru anul 2017.