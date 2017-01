UE menţine monitorizarea MCV

« Alte stiri din categoria National

Ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) nu se va întâmpla în acest an, a declarat, ieri, la Parlament, secretarul general adjunct al Comisiei Europene, Paraskevi Michou, precizând că renunţarea la acest mecanism depinde de ceea ce vor face Guvernul şi Parlamentul şi ca reformele realizate să fie sustenabile şi ireversibile.

Mishou Paraskevi a precizat că vizita sa de acum are drept scop să vadă noul Guvern şi noul Parlament. „Aşa cum ştiţi, suntem în procesul de finalizare a raportului MCV şi am venit aici să transmit mesajul că raportul va fi în această lună, cel mai probabil îl vom finaliza. Şi am venit aici să spun că trebuie să continuăm progresul”, a afirmat secretarul general adjunct al Comisiei Europene.

Oficialul CE a susţinut că, în ultimii zece ani, s-au înregistrat progrese, dar trebuie ca acestea să continue. „În acest an ne uităm la ultimii zece ani, ne uităm la lucrurile bune şi la lucrurile rele care s-au întâmplat. S-au înregistrat progrese, dar trebuie să vedem că aceste progrese continuă. Le-am spus reprezentanţilor voştri că trebuie să lucrăm împreună, dar ceea ce Comisia Europeană şi preşedintele Juncker ar vrea să vadă este să lucrăm în vederea finalizării MCV, dar acest lucru depinde de Guvernul din România şi de Parlament în a accelera, a merge în direcţia corectă, şi nu înapoi”, a completat Mishou Paraskevi.

MCV a fost introdus în 2007, ca o condiţie a aderării României şi Bulgariei la UE şi se concentrează în special pe reforma justiţiei, lupta împotriva corupţiei şi combaterea crimei organizate.