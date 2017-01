Traficanţi români de cocaină prinşi în Germania

« Alte stiri din categoria National

Vameşii din oraşul Gießen au descoperit, la un control pe Autostrada A3, 1,2 kilograme de cocaină în bagajul unor români. Drogurile fuseseră ascunse în cutii Tetra Pak de sucuri de fructe. Controlul a fost făcut în parcarea Bad Canberg, la un autocar tras pe dreapta de vameşii germani, după cum se menţionează în comunicatul oficial al Oficiului Vamal Central din Gießen, landul Hessen. „După ce, în timpul din urmă, am constatat din ce în ce mai dese abateri la călătorii din autocarele care circulă pe distanţe mari, am luat mai atent sub lupă aceste autocare”, precizează Michael Bender, purtătorul de cuvânt al Oficiului. El menţionează că, la controlul pasagerilor, s-a constatat că unul dintre aceştia era dat în urmărire. Românul de 55 de ani fusese prins, de mai multe ori, încălcând legea narcoticelor şi avea asupra sa mai multe cărţi de identitate, cu identităţi diferite.

După ce l-au percheziţionat, vameşii au găsit în bagajul suspectului îmbrăcăminte feminină şi un portofel care aparţinea unei alte călătoare, tot din România. După identificarea acesteia, i-a fost controlat bagajul, a cărei apartenenţă a fost întâi negată de presupusa complice, însă a fost confirmată de declaraţia unei alte călătoare. În rucsac şi într-o pungă de plastic cu alimente, vameşii germani au găsit trei cutii de sucuri care, în ciuda faptului că nu erau nici pe departe intacte, nu dădeau semne de umiditate sau de suc scurs. După deschiderea celor trei cutii Tetra-Pak, au ieşit la iveală trei pachete cu pulbere albă, care la test a fost identificată drept cocaină. Cantitatea de drog confiscată de lucrătorii vamali a fost de 1.200 de grame.