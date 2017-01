Parlamentarii vor ancheta Guvernul Cioloş

« Alte stiri din categoria National

lenul reunit al celor două Camere a aprobat, ieri, anchetarea de către comisiile de buget ale Parlamentului a situaţiei privind nerealizarea unor venituri de către Guvernul Cioloş, discuţiile stârnind dispute între Liviu Dragnea şi opoziţie, aceasta din urmă acuzând un demers inutil al puterii, transmite News.ro.

Înfiinţarea comisiei de anchetă a fost aprobată cu 248 de voturi „pentru” şi 102 „împotrivă”.

PNL, prin vocea prim-vicepreşedintelui Cătălin Predoiu, a criticat iniţiativa, considerând că este un demers inutil. „Ni se propune să anchetăm o prognoză, ceea ce în DEX înseamnă o estimare probabilă a unor valori viitoare, cu parametri incerţi. Ni se cere să anchetăm ceva ce prin natura lui este incert”, a spus el. Liderul liberal a acuzat că „logic” o asemenea anchetă nu are scop, pentru că nu se poate ancheta „ceva ce nu există”. „Sper că nu ne veţi propune în viitor să anchetăm şi prognoza meteo”, a încheiat Predoiu.

Şi USR s-a arătat împotriva anchetei, spunând că a fost deja demonstrat că nu există nicio „gaură”, iar deficitul ţării este mai mic decât cel estimat, astfel încât demersul este „o mascaradă”.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a răspuns de la tribună parlamentarilor care au criticat comisia, arătându-se deranjat de interpretările date de PNL şi USR demersului. „Am simţit nevoia să intervin pentru că tot s-a făcut apel la mine şi am văzut şi auzit pe cineva care chiar nu înţelege absolut deloc ce înseamnă deficit, ce însemnă buget sau ce înseamnă gaură sau negaură. Discuţia se poartă de ce, în condiţiile în care vezi că veniturile încep să scadă de la lună la lună, tu evaluezi prin documente asumate de instituţii şi funcţionari plătiţi că la finalul anului vei avea venituri mai mari?”, a reacţionat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Cioloş dezminte acuzele actualei puteri

Fostul premier Dacian Cioloş, fostul ministru de Finanţe, Anca Dragu şi fostul ministru al Fondurilor Europene, Dragoş Dinu, ar urma să dea comisiilor reunite explicaţii în legătură cu rectificarea bugetară din noiembrie 2016.

Fostul premier a spus ieri că acuzaţiile sunt nejustificate. „Nerealizarea unor venituri bugetare estimate în 2016 nu are un impact negativ asupra bugetului din 2017. Cei care afirmă că din veniturile prognozate şi nerealizate în bugetul pentru 2016 ar fi putut face în 2017 spitale, autostrăzi, majorări de salarii şi pensii, fac afirmaţii pur propagandistice, fără legătură cu regulile de execuţie bugetară. Nu am lăsat nicio moştenire grea actualului guvern. Dimpotrivă, le-am uşurat povara fiscală prin rambursări mai mari de TVA (un miliard de lei în plus) şi le-am creat condiţii favorabile pentru a încasa mai mulţi bani europeni în 2017”, a precizat fostul prim-ministru.

Declaraţiile sale vin după ce preşedintele PSD Liviu Dragnea a acuzat fostul guvern că a făcut o „gaură” de 10 miliarde de lei în buget, prin cea mai recentă modificare.

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anunţat ieri că liberalii au votat împotriva unei comisii de anchetă nerealizarea unor venituri de către Guvernul Cioloş, catalogând această iniţiativă populistă, şi consideră că Liviu Dragnea şi Vasile Dîncu ar trebui audiaţi cu privire la rectificarea bugetară de anul trecut.