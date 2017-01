Florian Coldea se consideră o victimă

« Alte stiri din categoria National

Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informaţii (SRI), general-locotenent în rezervă, Florian Coldea, a răspuns ieri acuzaţiilor care i-au fost aduse în ultima perioadă, relatează Agerpres.

Coldea spune că ancheta care l-a vizat a început chiar de la primele acuzaţii la adresa sa, deci înainte de anunţul suspendării sale din funcţie. „În ultima perioadă am fost evocat şi invocat excesiv în spaţiul public. Alegaţii defăimătoare, acuzaţii grave şi speculaţii dintre cele mai diverse incluzând numele meu au invadat canalele media. S-a intensificat un scandal de proporţii care a afectat atât imaginea mea cât şi, mai ales, activitatea instituţiei... S-a desfăşurat o investigaţie complexă, riguroasă, completă, cu privire la toate afirmaţiile acuzatoare difuzate până la momentul transmiterii acestui comunicat. Am parcurs cu toată deschiderea etapele acestei anchete. Am oferit tot suportul, am prezentat toate documentele necesare şi martorii relevanţi, am răspuns complet tuturor întrebărilor, m-am supus tuturor verificărilor. Rezultatele anchetei au indicat, fără echivoc, faptul că am respectat legea şi normele deontologice specifice, în toate circumstanţele analizate”, arată Coldea.

Fostul prim-adjunct al SRI mai susţine că în scandalul provocat de Sebastian Ghiţă a fost vorba despre o altă miză la mijloc, nu de scoaterea sa din joc, şi că va face clarificări adecvate în viitor. „Onoarea unui militar cu idealuri mult mai înalte decât beneficii meschine nu poate fi pătată cu «realităţi confecţionate» şi elemente scoase din context. Celor care s-au grăbit să creadă sau să amplifice neadevăruri flagrante difuzate în trecut sau mai recent, până la data de 18 ianuarie 2017, le reiterez faptul că am înţeles miza, iar aceasta este cu mult mai mare şi mai profundă decât compromiterea activităţii mele. Îmi rezerv dreptul de a oferi răspunsuri şi clarificări adecvate, precum şi elemente factuale relevante despre aceste aspecte şi multe altele, la un moment dat”, a mai scris Coldea. Acesta susţine că ancheta internă a SRI i-a reabilitat numele, dar afirmă că atacurile şi acuzaţiile lansate afectează grav spiritul SRI. „Nu am putut îngădui ca acest lucru să continue. Am solicitat directorului instituţiei eliberarea mea din funcţia de prim-adjunct şi punerea mea la dispoziţia Serviciului şi a nevoilor instituţiei”, mai spune generalul în rezervă.

Coldea mai spune şi că, acum că a scăpat de „constrângerile uniformei militare”, va apărea mult mai des în spaţiul public.