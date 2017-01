Firmele pot comunica electronic cu Fiscul

« Alte stiri din categoria National

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) permite și firmelor să acceseze Spațiul Privat Virtual (SPV), astfel încât să primească de la autoritățile fiscale, și să transmită acestora, documente fiscale în format electronic, se arată într-un comunicat al ANAF transmis, ieri, Agerpres.

Potrivit documentului, prin SPV se pot comunica, automat, următoarele categorii de documente: actele administrative fiscale (decizii de impunere, decizii referitoare la obligații de plată accesorii, decizii privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, etc.), actele de executare (somații) și alte acte emise de MFP-ANAF, cum ar fi: notificări, înștiințări, aviz de inspecție fiscală etc. De asemenea, la cererea solicitantului, se pot transmite prin serviciul menționat documentele sau alte acte emise de MFP-ANAF, precum certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit, certificatul de cazier fiscal și altele asemenea. În plus, se pot transmite prin acest mecanism și informații cu privire la obligațiile de plată ale persoanei fizice, juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică; declarațiile fiscale sau diverse cereri adresate MFP-ANAF.

Serviciile de comunicare electronică oferite prin SPV sunt gratuite și disponibile 24 de ore din 24. Pentru înrolarea în SPV trebuie completat un formular electronic și apoi să se identifice cu ajutorul certificatelor digitale calificate.