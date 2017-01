Bugetul, amânat pentru săptămâna viitoare

« Alte stiri din categoria National

Guvernul va discuta marţi, după şedinţa Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), proiectul de buget pe anul 2017, a anunţat premierul Sorin Grindeanu.

Premierul Sorin Grindeanu, a anunţat ieri că proiectul legii bugetului pe 2017 este finalizat. „Avem tot ceea ce înseamnă avize, mai este nevoie în schimb de un aviz - avizul CSAT. Am avut o discuţie azi (n.r. - ieri) mai după masă cu domnul preşedinte Klaus Iohannis. Am sperat la un parcurs aşa cum a fost parcursul, spre exemplu, anul trecut, când... în 9 decembrie s-a adoptat proiectul legii bugetului, s-a trimis către Parlament şi în 10 decembrie a fost CSAT pentru aviz. Am sperat. Şedinţa CSAT va fi marţi la ora 12:30”, a spus Grindeanu, la începutul şedinţei de Guvern.

Primul ministru a mai spus că a informat conducerile celor două Camere ale Parlamentului că imediat după CSAT, Guvernul va intra într-o nouă şedinţă pentru aprobarea bugetului. În aceste condiţii, preşedintele Klaus Iohannis a convocat o reuniune de urgenţă pentru marţi, 31 ianuarie, la ora 12:30. CSAT trebuie să avizeze propunerile bugetare pentru instituţiile din domeniul securităţii naţionale.

Buget conturat pe placul PSD

Pe de altă parte, premierul a mai precizat că dorinţa Executivului a fost de a prinde în buget toate măsurile prevăzute în programul de guvernare. „Aşa cum vedem noi, Guvernul României, bugetul pentru 2017 - acesta este finalizat. Avem toate avizele, inclusiv cel de la Consiliul Fiscal... În această perioadă s-a discutat cu toţi ordonatorii de credite şi dorinţa noastră spusă public a fost ca tot ceea ce noi am prevăzut în programul de guvernare ca şi măsuri care să se regăsească în bugetul pe 2017 să fie prinse şi să fie finanţate. Acest lucru a însemnat o muncă importantă pe care fiecare dintre dumneavoastră aţi făcut-o şi e de subliniat faptul că bugetele pe fiecare minister în parte se adresează pe programe pe care le avem prinse şi în programul de guvernare”, a adăugat premierul.

Sorin Grindeanu a arătat că, de la unii ordonatori de credite - cum ar fi Senat şi Camera Deputaţilor - a primit „din start” bugete reduse, în timp ce cu alţii au discutat reprezentanţii Ministerului Finanţelor. Trebuie spus că, de fapt, Senatul şi Camera Deputaţilor, după alegerile de anul trecut, au mai puţini parlamentari, iar reducerea de aici survine, nicidecum dintr-o tăiere de costuri aşa cum insinuează lideri celor două Camere.

Premierul a mai asigurat că „tot ceea ce a însemnat minus la unele instituţii nu pune în pericol funcţionarea acestora”.

Şedinţa de Guvern de ieri, pe a cărei ordine de zi se afla proiectul de buget pe acest an, era programată să înceapă la ora 13:00, însă a început în jurul orei 17:30.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) va primi, conform formei rectificate de buget, publicată de Ministerul de Finanţe, cu 5,3 miliarde de lei mai mult decât se preconizase iniţial. Dacă suma va fi păstrată, MApN ar beneficia de o creştere a bugetului cu 52% faţă de anul trecut. MApN ar primi, potrivit formei finale publicate de Ministerul Finanţelor Publice, un buget de 16,32 miliarde de lei, ceea ce ar însemna cu 5,58 miliarde de lei mai mult decât în 2016 (raportat la execuţia preliminată pentru 2016) şi mai mult decât dublu faţă de anul 2015 (când alocarea a fost de 7,8 miliarde de lei).

Majorări semnificative în 2017 faţă de 2016 pot fi observate şi în ceea ce priveşte cheltuielile pentru transport (75%), deplasări în străinătate (61,8%), reclamă şi publicitate (500%), protocol şi reprezentare (164%).