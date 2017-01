Ordonanţele justiţiei vor fi modificate

« Alte stiri din categoria National

La finalul celor patru ore de dezbatere pe proiectele de Ordonanţă de Urgenţă care modifică prevederile Codului penal şi care graţiază o serie de condamnaţi şi la care au participat zeci de persoane, ministrul Justiţiei a anunţat că proiectele graţierii şi modificării codului penal vor fi transformate.

Florin Iordache, ministrul Justiţiei, nu a precizat însă în ce fel şi nici sub ce formă vor fi adoptate, spunând doar că va lua decizia după ce se va consulta cu premierul, relatează Digi 24.

Un lucru este clar, cel puţin din perspectiva ministrului - proiectele nu sunt gândite cu dedicaţie. „Actele normative nu se fac pentru politicieni, se fac pentru a rezolva politica penală a statului. Nu am avut şi nu am în vedere o anumit persoană. În urma consultărilor de astăzi, am nişte observaţii care vreau să fie cuprinse în textul celor două acte normative. Avem propunerea colegilor de la PNL - ca pentru infracţiunile uşoare să fie sistemul cu brăţări”, a declarat ministrul Justiţiei.

Ministrul Justiţiei ia în calcul ca graţierea şi modificările aduse Codului Penal să fie trecute prin Parlament şi nu prin ordonanţă de urgenţă aşa cum a propus iniţial. Acesta şi-a regândit însă strategia chiar în timpul dezbaterii de la Ministerul Justiţiei, când, între altele, a avut o discuţie cu jurnalistul Liviu Avram. „E o diferenţă fundamentală între proiect de lege şi ordonanţă de urgenţă. Ştim foarte bine că ordonanţa de urgenţă are efect de amnistie, efect de ghilotină. Stă câteva zile, Parlamentul o respinge şi ordonanţa îşi face efectele. Asta întreb, puteţi modifica politica penală a statului prin ordonanţă de urgenţă adică prin voinţa a doi oameni, adică dumneavoastră şi consiliera care a scris şi 27 de oameni care sunt în guvern. Vi se pare firesc?”, a întrebat Liviu Avram.

„Să lămurim puţin: aceste acte normative se află în dezbatere. În urma dezbaterii, v-am spus, sunt trei posibilităţi: introducerea în Parlament - şi ăsta e punct de vedere majoritar -, introducere în dezbatere, să aibă loc în Parlament, cu modificări şi cu propuneri care au venit în urma dezbaterii. 2: asumarea răspunderii, care însemnă tot lege. Deci, vă rog, depăşim momentul. Au fost introduceri în dezbatere, dar în urma dezbaterii, punctele de vedere majoritare pe tot ce înseamnă legea graţierii şi subiectele celelalte, vă spun clar că urmează ori lege organică introdusă în Parlament”, a precizat Florin Iordache.

Ministrul Justiţiei a dat asigurări că infractorii care au fost condamnaţi pentru fapte grave nu vor beneficia de graţiere, deşi proiectul susţinut de el prevede înjumătăţirea pedepselor pentru toţi cei care au împlinit 60 de ani. „Nu vor beneficia nici violatorii, nici criminalii, nici cei care sunt acuzaţi de fapte de corupţie, nici cei care sunt recidivişti”, a asigurat ministrul încă de la începutul dezbaterii.

Între cei care şi-au spus părerea despre cele două proiecte au fost şi cei care au avut condamnări. „Dacă tot se face o graţiere, să nu iasă numai 1.000 de oameni. Să iasă 6-7.000 de oameni. V-am notat aici. De exemplu, infracţiunea de şantaj e o infracţiune uşoară. Infracţiunea de înşelăciune, care se poate media, cum să nu intre la graţiere? Proiectul ăsta pe care dumneavoastră l-aţi făcut, este un proiect şmecheresc. Dau un exemplu: Vişinescu. A luat 20 de ani. Cu proiectul ăsta în trei ani este acasă”, a arătat Gigi Becali.

Şi cei din Asociaţia Victimelor Mineriadei şi-au exprimat dezaprobarea faţă de graţiere. „Noi ridicăm problema victimelor pentru care are nu s-a făcut dreptate 27 ani şi acum vedem că Iliescu e pus sub acuzare. Dumneavoastră ce propuneţi, ca reprezentaţi al PSD? Iliescu să beneficieze de aceste prevederi - nici n-a omorât pe nimeni, n-a violat pe nimeni, doar a organizat o represiune”, a spus Viorel Ene, de la Asociaţia Victimelor Mineriadelor.

Iohannis cere Guvernului să renunţe la graţiere şi la modificarea Codurilor penale

Preşedintele Klaus Iohannis cere Guvernului „să abandoneze” demersurile privind graţierea şi modificarea Codurilor penale. „Guvernul nu poate să treacă peste voinţa cetăţenilor, care este suverană. Vocea oamenilor nu mai poate fi ignorată! O democraţie solidă este una în care majorităţile nu abuzează de drepturile lor doar pentru că deţin, vremelnic, puterea. Solicit Guvernului să abandoneze demersurile privind graţierea şi modificarea Codurilor penale”, a scris preşedintele Iohannis pe Facebook. El subliniază că „România are doar de pierdut din prelungirea acestei situaţii care a scos zeci de mii de români în stradă”.

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a anunţat, ieri, că va veni în faţa Guvernului „cu nişte acte coerente” privind legislaţia penală, care „să respecte consultarea publică”.