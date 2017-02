PSD nu renunţă la ordonanţe

« Alte stiri din categoria National

Liderii PSD au discutat, ieri, să mențină Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Codurilor Penale în şedința Comitetului Executiv Național (CEx) al PSD. „Am luat o hotărâre acum două zile şi mergem înainte, justificat”, a răspuns Sorin Grindeanu, adăugând, la insistenţele jurnaliştilor, că „Guvernul nu va abroga ordonanţa”. Mai mult, premierul a declarat că nu a luat în calcul demisia din funcție, așa cum au cerut protestatarii, subliniind că PSD a fost votat de milioane de oameni, și a adăugat că întâlnirea cu colegii săi de partid din Comitetul Executiv, care l-au propus în funcția de șef al Executivului, a fost importantă.

Grindeanu a mai declarat că nu a încălcat legea nici el, nici ministrul Justiției, Florin Iordache, și a adăugat că nu este posibil ca în Parlament Codul penal să nu mai fie modificat de ani buni. „Eu n-am imunitate și dacă aș avea aș spune același lucru. Nu am încălcat legea cu nimic, nici eu nici domnul ministru a Justiției. Am cerut să se respecte procedurile, am cerut în ședința de Guvern și am întrebat: «S-au respectat toate procedurile și tehnice și ceea ce ține de Ministerul Justiției?» «Da». Aduc aminte că, în urmă cu câteva luni, s-a mai adoptat o OUG cu o sută și ceva de modificări la Codul penal. Fără avize, CSM și așa mai departe. În 24 de ore. Nu se dezincriminează în această ordonanță abuzul în serviciu”, a mai spus Grindeanu.

La rândul său, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că partidul şi-a reconfirmat susţinerea pentru Guvernul Grindeanu. „Am discutat împreună cu toţi colegii din ţară despre situaţia actuală, situaţia politică actuală. PSD este un partid care a câştigat alegeri în mod corect, printr-un vot masiv. Guvernul a exercitat puterea în mod legitim, în spiritul şi în litera Constituţiei. Guvernul şi partidele care îl susţin suntem în continuare determinaţi să exercităm atât puterea executivă, cât şi puterea legislativă. Orice încercare de a submina activitatea Guvernului este o tentativă de destabilizare a ordinii de drept din România”, a declarat Liviu Dragnea.