Manifestaţiile ţin sub presiune Guvernul

Aseară, peste 300.000 de oameni din toată ţara au ieşit în stradă pentru a patra seară la rând şi au cerut retragerea ordonanţei care aduce modificări Codului Penal

Cel mai mare miting a avut loc în capitală, unde în jur de 150.000 de oameni au protestat în faţa Guvernului. Manifestanţii săreau pe loc şi fluierau sau scandau „Hoţii”, „Trădătorii”, „Abrogare”, „PSD, ciuma roşie”, „Dragnea nu uita, România nu-i a ta”, „Mamă, sunt în piaţă să scap ţara de mustaţă”. De asemenea, protestatarii purtau pancarte pe care scria: „Ştim istorie şi nu o repetăm”, „Revoluţia bunului simţ”, „CCR salvează democraţia”. Când nu fluierau sau nu scandau, oamenii adunaţi în Piaţa Victoriei discutau, pe un ton calm, între ei.

De remarcat că aseară, numărul protestatarilor care au venit însoţiţi de copii a fost mai mic decât cel din serile trecute.

De asemenea, zeci de mii de oameni au ieşit aseară pe străzi şi în principalele oraşe ale ţării.

La Cluj, aproximativ 40.000 de oameni au fost şi aseară în stradă, cei mai mulţi dintre ei fiind studenţi. Cam acelaşi număr de protestatari s-a înregistrat şi în Timişoara. O tânără sosită în Piaţa Victoriei cu o chitară şi a cântat Imnul Timişoarei, melodia „Timişoara, Timişoara”, compusă de Ilie Stepan. După aceea, protestatarii au fost îndemnaţi să strige lozinci precum „Trădătorii”, „Abrogare”, „Grindeanu ai pătat onoarea din Banat”, „Ruşine să vă fie”.

La Sibiu au fost în stradă aproximativ 20.000 de persoane, manifestanţii fiind însoţiţi de o formaţie de jazz ai cărei membri spun că acesta este modul în care ştiu ei să se exprime cel mai bine.

La Braşov, peste 12.000 de persoane mărşăluit pe străzile oraşului şi scandând: „Zi de zi aici vom fi”.

Aproximativ 150 de persoane au ieșit, aseară, în centrul municipiului Alexandria. „Am fost plecat din țară și am revenit după 16 ani să văd ce se întâmpla acum 26 de ani. Am găsit ceva fenomenal. Cineva care vine din altă societate și vede ce se întâmplă în România... Acum nu am cu ce să mă ocup pentru că am doi copii în facultate și un bătrân de îngrijit. Trăiesc din ce am strâns. Am venit cu gândul să plec în continuare”, a declarat, pentru Agerpres, Adrian Ilie, un protestatar.

Mobilizare mai mare la Iaşi , unde 15.000 de persoane, mult mai multe decât în serile precedente, au ieşit în stradă la proteste. Ei au mărşălui prin oraş, purtând steaguri decupate în mijloc, după modelul celor din 1989 de la Revoluţie. Manifestanţii scandau continuu, „Dragnea nu uita, ţara nu te vrea” şi „România nu uita, Iaşul e de partea ta”.