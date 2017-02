Jumătate de milion de oameni în stradă

« Alte stiri din categoria National

Aseară românii au ieşit pentru a şasea seară consecutivă în stradă pentru a protesta faţă de Cabinetul Grindeanu, ministrul Justiţiei, Florin Iordache, şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, principalul beneficiar al ordonanţei care modifica Codurile penale.

În ciuda deciziei Guvernului de a abroga Ordonanţa de Urgenţă, afluxul la protestele din Capitală şi marile oraşe ale ţării a fost unul foarte mare, peste 500.000 de oameni ieşind în stradă.

Numărul oamenilor din Piaţa Victoriei a depăşit 300.000, iar la un moment dat metroul nu a mai oprit în Piaţa Victoriei din cauza aglomeraţiei. Astfel, oamenii au ales soluţia de a coborî la Piaţa Romană şi de a merge pe jos spre Victoriei. Protestatarii scandau „Refuz acest abuz”, „Hoţii”, „Vrem să ne-auziţi, nu să ne minţiţi”, „Dragnea să ajungi îmbrăcat în dungi”, „Altă întrebare, la închisoare”, „Ne-am săturat, cât ne-aţi furat”, „Jos Guvernul”, „Afară, afară cu PSD din ţară”, „Dragnea pentru noi este Iliescu doi”, „Demisia” şi huiduiau când prin dreptul lor treceau manechinele îmbrăcate în zeghe, care au feţele lui Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu, Victor Ponta, Florin Iordache şi Călin Popescu Tăriceanu.

Protestul de aseară era mai bine organizat, manifestanţii scandând mesajele pe care le vedeau proiectate pe Palatul Victoria şi pe un bloc din zonă. În paralel, de la o staţie e amplificare se auzeau cântecele devenite imnuri pentru Piaţa Universităţii şi la Revoluţia din 1989, precum „Imnul golanilor”.

Protestatarii fluturau drapele, băteau în tobe şi aveau mii de pancarte, pe unele dintre acestea fiind scrise mesaje foarte inventive, precum: „Şi Ion Creangă a plătit pentru că a furat cireşe”, „Lângă Voiculescu! / Lângă Vişinescu! / Lângă Ceauşescu!”, „Dragnea n-ai păr în mustaţă, cât putem sta în piaţă”, „Liviule, îţi zic precis / Deţinuţii au decis / Pentru şeful de partid / Folosesc săpun lichid!”, „Pentru că vrem abrogare / La Poarta Albă am făcut renovare / Dragnea, băieţii de la Mare / Îşi oferă transport şi cazare”, „La nesimţire fără penitenţă, opunem rezistenţă”, „Altă întrebare? / Hai la închisoare”, etc.

La ora 21:00, manifestanții au aprins la unison ecranele telefoanelor mobile și lanterne, iar după câteva minute, au început să intoneze „Deşteaptă-te române”.

Pe gardurile care delimitează zona de protest au fost puse steaguri tricolore mari, cu gaură în mijloc. Circulaţia a fost închisă pe toate bulevardele care fac legătura cu Piaţa Victoriei.

Manifestaţii de amploare în toată ţara

Zeci de mii de oameni au protestat aseară în toate marile oraşe.

Ca şi în serile precedente, una dintre cele mai mari afluenţe de manifestanţi a fost la Cluj-Napoca, unde peste 45.000 de oameni au mărşăluit prin centrul oraşului, scandând: „Copiii revoluţiei sunt aici”, „Dragnea scriitor”, „Dragnea între bare”, „Continuăm până plecaţi” sau „Vă rugăm să ne scuzaţi, nu producem cât furaţi”.

Un moment interesant s-a petrecut atunci când în piaţă a apărut o „caracatiţă” de hârtie cu mesajul „vreau ca România să nu mai fie ţara...”, în timp ce pe o clădire au fost proiectate cu ajutorul unui laser mai multe mesaje precum „#rezist” sau „#continuăm”.

La Timişoara, oraşul natal al premierului Grindeanu au ieşit în stradă aproximativ 40.000 de oameni. Printre ei se afla şi primarul municipiului Timişoara, liberalul Nicolae Robu. Acesta a transmis un mesaj guvernanţilor în care îi îndeamnă să retragă şi „proiectul de lege” în care au „transformat ordonanţa”. În momentul în care organizatorii au anunţat că premierul Sorin Grindeanu a declarat că nu va demisiona din funcţie, timişorenii au strigat: „Grindeanu ai pătat, onoarea din Banat” şi „Nu va mai vrem”.

La Sibiu, peste 33.000 de oameni au mărşăluit prin oraş, purtând pancarde pe care erau scrise mesaje care aduceau aminte de tragedia de la Colectiv, în care au murit 64 de persoane: „The day we give in, is the day we die”. La protest au participat şi sute de copii, un băieţel purtând o pancartă pe care era scris: „Eu sunt mic, dar mă fac mare, şi-am să lupt în continuare. Mai aveţi altă-ntrebare?”.

Proteste de amploare au mai avut loc aseară şi în oraşe, precum Braşov, Ploieşti, Galaţi, Constanţa, Târgu Mureş, Arad sau Oradea.

Proteste de aceeaşi amploare au avut loc şi sâmbătă, când 500.000 de oameni au protestat împotriva Guvernului. Sâmbătă, a avut loc şi un protest al copiilor, la care cei mici şi-au însoţit părinţii la marşurile organizate împotriva puterii.