Cabinetul Grindeanu trece de moţiune

Guvernul a scăpat, așa cum era de așteptat, de moţiunea de cenzură. În condiţiile în care PSD, ALDE și UDMR s-au abținut de la vot, au fost 161 de voturi favorabile, opt împotrivă și 33 de voturi nule. Dacă toți parlamentarii PNL, PMP și USR ar fi votat în favoarea moțiunii, ar fi fost 168 de voturi favorabile. Pentru adoptarea moțiunii erau necesare 233 de voturi.

De la tribuna Parlamentului, politicienii puterii au susţinut Cabinetul Grindeanu şi i-au acuzat pe semnatarii moţiunii şi pe preşedintele Klaus Iohannis de demersuri politicianiste. Președintele Camerei Deputaților, liderul social-democraților Liviu Dragnea, a declarat că „moțiunea de cenzură este doar o notă de subsol la discursul slab și răutăcios al șefului statului Klaus Iohannis” şi că Executivul condus de Grindeanu a făcut într-o lună mai mult decât guvernul tehnocrat într-un an. La rândul său, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, şi-a axat discursul pe un atac la adresa lui Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat că este un „preşedinte al dezbinării”.

În replică, opoziţia a susţinut că echipa guvernamentală şi-a pierdut încrederea în mai puţin de o lună de la învestitură. „Acest Guvern a călcat linia roșie. Există limite care nu trebuie trecute, iar acest Guvern a trecut o astfel de limită... Pentru asta, și-a pierdut încrederea. Ştim cu toții că nu domnul Grindeanu a inițiat această ordonanță. Ştim cu toții că domnul Liviu Dragnea, care are un dosar penal, care are o condamnare penală, a pus presiune pe domnul Grindeanu. Dar, domnul Grindeanu avea toate mijloacele să se opună. Nu a făcut-o, a fost laș. A pus interesele șefului său de partid în fața intereselor țării și pentru asta și-a pierdut încrederea”, a afirmat liderul USR. Discursuri în aceeaşi notă au avut şi liderii PNL, Raluca Turcan şi Cătălin Predoiu, dar şi fostul preşedinte, Traian Băsescu.

După discursurile politicienilor s-a trecut la vot. Parlamentarii PSD, ALDE şi UDMR au stat în bănci pentru a asigura cvorumul de şedinţă, dar ordinul partidului a fost ca ei să nu voteze. Astfel, moţiunea de cenzură nu a avut nicio şansă, în favoarea sa adunând doar 161 de voturi din cele 233 necesare.

Pesediştii ţinuţi în bănci de şefii de partid

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat că în cadrul partidului s-a decis să asigure doar cvorumul de şedinţă şi ca parlamentarii social-democraţi să nu voteze, pentru ca să nu „legitimeze acest demers politicianist” rămas fără obiect şi în niciun caz că s-ar fi temut ca deputaţii şi senatorii PSD ar fi putut vota împotriva propriului Guvern.

O poziţie similară a avut şi liderul PSD Botoşani, Doina Federovici. „Am asigurat cvorumul, dar nu am votat pentru că aşa am stabilit. Nu am votat moţiunea de cenzură, pentru că susţinem Cabinetul Grindeanu. Este greu de înţeles ce au vrut semnatarii moţiunii de cenzură. Guvernul a retras ordonanţa atât de discutată. Dezbaterea se va muta în Parlament, pentru că deciziile Curţii Constituţionale sunt obligatorii, iar Codul penal trebuie modificat aşa cum cere Curtea”, a precizat senatorul Federovici.

Mai mult, demnitarul a susţinut că, pentru a arăta încă o dată susţinerea pentru Guvernul Grindeanu, ieri au fost prezenţi în Parlament mai mulţi primari din Botoşani, cum ar fi cei de la Bucecea, Dorohoi, sau Săveni, cât şi preşedintele CJ, Costică Macaleţi.