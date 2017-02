Curtea Constituţională a refuzat să discute OUG13

« Alte stiri din categoria National

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, ieri, cu majoritate de voturi, ca devenită inadmisibilă, sesizarea Avocatului Poporului cu privire la ordonanța de urgență referitoare la modificarea Codurilor penale. „Verificând legalitatea sesizării, am constatat că Avocatul Poporului era îndreptățit să ne sesizeze referindu-se la o ordonanță care era în vigoare. În ceea ce privește admisibilitatea cererii, potrivit art. 29 din legea noastră de organizare, noi verificăm constituționalitatea legilor și ordonanțelor în vigoare... Ordonanța 13 a fost abrogată, e adevărat că a fost abrogată după sesizarea Avocatului Poporului și, din acest punct de vedere, noi nu putem constata admisibilitatea sesizării dacă ordonanța a întrunit condițiile extraordinare de oportunitate, nici pe fond, nici pe modalitatea extrinsecă de control. În aceste condiții, cu majoritate de voturi, am luat decizia respingerii sesizării, ca devenită inadmisibilă. Am zis ca «devenită inadmisibilă», pentru că abrogarea a intervenit după sesizarea noastră”, a afirmat președintele CCR, Valer Dorneanu.

Decizia Curţii a fost luată chiar dacă un procuror a solicitat discuţia pe fond a Ordonanţei 13 pentru ca aceasta să nu poată intra în legalitate dacă Parlamentul respinge ordonanţa care o abrogă.

Întrebat despre eventuale consecințe ale respingerii OUG 14, Dorneanu a precizat că CCR nu judecă o cauză după supoziții. „Atât din pledoaria Avocatului Poporului, cât și a procurorului am dedus că noi ar trebui să ne pronunțăm asupra constituționalității pentru că s-ar putea ca ordonanța 14, care a abrogat ordonanța 13, să fie la rândul ei abrogată și atunci nu știu ce consecințe se produc. Noi nu judecăm o cauză după supoziții, după posibilități, în momentul în care cineva va ataca ordonanța 14 atunci cel care va fi obligat să soluționeze va stabili toate urmările legate de efectele Ordonanței care s-ar fi putut produce. Corelațiile de acolo vor fi făcute atunci, nu acum... Ordonanța 13 nu mai există în activul legislației”, a conchis Dorneanu.

Şi Curtea de Apel a refuzat să se pronunţe asupra Ordonanţei

Curtea de Apel București a respins ieri, ca inadmisibilă, cererea depusă de Asociația Salvați Bucureștiul de anulare a Ordonanței 13 privind modificarea Codurilor penale.

Judecătorii au constatat că cererea depusă de Asociația Salvați Bucureștiul a rămas fără obiect, după ce Guvernul a abrogat OUG 13.

De asemenea, magistrații au respins și solicitarea de sesizare a Curții Constituționale.

Un alt doilea proces deschis de Parchetul General la Curtea de Apel București, în care se solicita suspendarea și anularea OUG 13, a rămas fără obiect, după ce procurorul general Augustin Lazăr și-a retras miercuri acțiunea în justiție.