Iordache înlocuit cu Birchall la Justiţie

Florin Iordache şi-a anunţat ieri demisia din funcţia de ministru al Justiţiei, dar a ţinut să precizeze că toate iniţiativele sale sunt legale şi constituţionale.

Atribuţiile sale au fost delegate ministrului pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, care va asigura interimatul.

„De când am venit la Ministerul Justiţiei, mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei”, a declarat Florin Iordache, la Palatul Victoria. Declaraţia prin care acesta şi-a anunţat demisia a durat 45 de secunde, după care Iordache a plecat fără a răspunde la vreo întrebare a jurnaliştilor. El va rămâne parlamentar.

Demisia lui Iordache survine după protestele de amploare iniţiate de societatea civilă ca urmarea a adoptării de către Guvern a ordonanţei de urgenţă care dezincrimina abuzul în serviciu.

Miercuri, premierul Sorin Grindeanu a informat că va anunța decizia sa în privința lui Florin Iordache după ședința de ieri a Guvernului. „Decizia mea e luată”, a spus Grindeanu.

El a arătat că a avut discuții și cu reprezentanții PSD cu privire la situația ministrului Florin Iordache. „Este un Guvern... politic, dar există momente în care fiecare dintre noi trebuie să luăm decizii. Am avut discuții cu liderii politici. Liderii politici și-au spus - unii dintre ei - punctul de vedere... Această primă discuție pe care o aștept din partea domnului Iordache, de data asta mai mult și pe ceea ce s-a întâmplat prin decizia Curții Constituționale și pe ceea ce se va întâmpla și mâine, dar nu schimbă în niciun fel decizia”, a precizat premierul.

Ana Birchall va asigura interimatul

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, a fost propusă, ieri, interimar în funcţia de ministru al Justiţiei. „Premierul Sorin Mihai Grindeanu a transmis astăzi (n.r. - ieri) preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis, propunerea de nominalizare a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, ministru interimar al Justiţiei... Premierul a făcut această nominalizare în contextul în care, Florin Iordache şi-a înaintat demisia din funcţia de ministru al Justiţiei”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Interimatul poate fi de maximum 45 de zile.

Ana Birchall spune că înțelege „responsabilitatea imensă” pe care o presupune acest portofoliu, precizând că va face tot ce îi stă în putință pentru a îndeplini acest mandat cu profesionalism, seriozitate și echilibru. „Îi mulțumesc premierului, președinților coaliției de guvernare, precum și colegelor și colegilor mei din PSD și ALDE pentru încrederea cu care m-au învestit, înțelegând totodată responsabilitatea imensă pe care o presupune portofoliul Justiției. Voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a îndeplini acest mandat cu profesionalism, seriozitate și echilibru. Îmi doresc ca alături de instituțiile care au atribuții și responsabilități în acest domeniu, de reprezentanți ai societății civile și mass-media, precum și printr-un dialog transparent cu partenerii noștri externi să putem asigura bunul mers al justiției, ca o premisă fundamentală a unei democrații consolidate”, a scris Ana Birchall, ieri, pe contul său de Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis trebuie să decidă şi asupra noului ministru pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu. În acest caz, nu a fost făcută o propunere de către PSD.