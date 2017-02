Mandate limitate pentru şefii SRI

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele Comisiei SRI, Adrian Ţuţuianu, a declarat ieri că, în opinia sa, directorul SRI şi adjuncţii Serviciului ar trebui să aibă un mandat de patru ani, iar numărul de mandate ar trebui limitat la două.

Ţuţuianu a spus că în acest moment legea nu prevede care este durata mandatului directorului SRI, care este durata mandatului pentru adjuncţi, neexistând prevederi nici privind posibilitatea de a deţine mai multe mandate.

Întrebat dacă ar fi o variantă ca directorul SRI să fie numit pentru un mandat pe durata mandatului şefului statului, care face numirea (n.r. - cinci ani), Ţuţuianu a precizat că poate fi o soluţie, dar că, în opinia sa, mandatul trebuie limitat la patru ani. „Dacă mă întrebaţi pe mine, cred că am putea să avem mandat de patru ani. E o opinie personală, nu însuşită politic sau a Comisiei. Cred că un mandat de patru ani pentru directorul SRI, pentru adjuncţi, este util. Cred că am putea stabili că două mandate, aşa cum are preşedintele, înseamnă maximum. Acestea sunt variante de lucru”, a explicat el.

De asemenea, Comisia parlamentară pentru controlul SRI a decis ieri să elaboreze un regulament de organizare şi funcţionare a comisiei, iar printre atribuţiile pe care le-ar primi în plus ar putea fi cea de a propune proiecte legislative în domeniu. „Comisia va începe, de asemenea, să lucreze la modificarea legislaţiei specifice, deoarece actele normative în vigoare nu au fost actualizate din 1991. Realitatea economică, socială, politică, ameninţările, vulnerabilităţile s-au schimbat fundamental. Ca atare, întreg cadrul legislativ trebuie adus la zi”, a conchis Ţuţuianu.