PSD vrea graţiere fără recuperarea prejudiciului

Comisia juridică a Senatului a început dezbaterile asupra proiectului de lege privind graţierea. Prin vocea preşedintelui Comisiei, Şerban Nicolae, social-democraţii au arătat că proiectul guvernamental trebuie amendat „din temelii” şi s-au arătat împotriva condiţionării graţierii de achitarea în termen de un an a prejudiciului constat în dosar. „Nu înţeleg de ce se vorbeşte de acea dispoziţie de recuperare a prejudiciului. Este exagerată şi pune sub semnul întrebării semnificaţia gestului de clemenţă”, a argumentat Nicolae. Potrivit acestuia, nu ar trebui să existe un termen până când un condamnat eliberat să returneze prejudiciul creat, precizând că, dacă persoana este dusă în penitenciar, aceasta nu mai are mijloacele necesare să returneze acest prejudiciu.

În proiectul de lege al Guvernului Grindeanu, la art. 4 alin. 1 şi 2 se prevede: „Graţierea prevăzută la art. 1-2 este condiţionată de achitarea, în termen de 1 an de la condamnarea definitivă sau, după caz, de la punerea în libertate, a despăgubirilor la care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă. Nerespectarea condiţiei (...) atrage revocarea graţierii, pedeapsa stabilită sau restul rămas neexecutat urmând să se execute în regim de detenţie”.

În cadrul dezbaterii, senatorii PNL şi USR au pledat pentru respingerea proiectului de lege, arătând că măsurile propuse nu vor rezolva problema supraaglomerării din penitenciare.

Dezbaterile pe proiectului privind graţierea vor fi reluate pe 21 februarie.