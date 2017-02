Ministru audiat de DNA în cazul Ordonanţei 14

« Alte stiri din categoria National

Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Graţiela Gavrilescu, a fost ieri la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), unde a răspuns întrebărilor procurorilor referitoare la modul în care a fost aprobată Ordonanţa 13 prin care s-a încercat modificarea Codurilor penale.

Ea a refuzat să facă declaraţii presei la intrarea în DNA, în schimb, la ieşire, după aproape două ore, ea a afirmat că a fost citată în calitate de martor. „Ce am avut de declarat, am declarat. Este o procedură... Am declarat în faţa autorităţilor competente”, a spus ministrul.

DNA a început o anchetă cu privire la modul de elaborare a ordonanţei de urgenţă privind modificarea codurilor penale în urma unui denunţ formulat, în 24 ianuarie, de Mihai Poliţeanu, Elena Ghioc şi Răzvan Patachi, membri ai asociaţiei „Iniţiativa România”. DNA a precizat că în acest dosar se fac acte procedurale cu privire la aspectele sesizate de mai multe persoane, privind posibile fapte legate de „modalitatea de adoptare a unor acte normative”.

Procurorii i-au audiat, săptămâna trecută, pe foştii secretari de stat de la Ministerul Justiţiei Oana Schmidt Hăineală şi Constantin Sima, tot în calitate de martor, ambii declarând că nu au contribuit la elaborarea Ordonanţei 13.