Construcţia de autostrăzi încredinţată unui off-shore

Guvernul prevede investiţii de 100 de milioane de euro în Autostrada Comarnic-Braşov, începând cu 2018. Dintre cele cinci loturi, au fost desemnaţi constructori doar pentru unul. În cazul acestuia a fost aleasă o firmă deţinută de un off-shore cipriot, asociat cu un controversat om de afaceri.

În acest an ar putea beneficia de investiţii lotul 2, Râşnov - Cristian, 57 de kilometri, şi va fi revizuit studiul de fezabilitate pentru loturile de mijloc, care ar costa 12,45 milioane de lei. De asemenea, Guvernul mai prevede cheltuieli de 459,79 milioane de lei, reprezentând credite de angajament, pentru contractele de execuţie a loturilor de la capete.

Procedura pentru lotul 1 a fost însă anulată după ce singura ofertă depusă, cea a firmei UMB Spedition, deţinută de Dorinel Umbrărescu, a fost considerată neconformă. Cea pentru lotul 2, Râşnov-Cristian, a fost contestată de Strabag, după ce a fost declarată câştigătoare oferta Alpenside. Desemnarea câştigătorului a avut loc la finele anului trecut. Dacă perioada de contestaţii şi soluţionare a acestora nu se lungeşte prea mult, există şanse ca în 2017 să fie semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia lotului 2.

Alpenside SRL este deţinută de un anume Mihai Florin-Cristian şi de un off-shore cipriot, Alpenside Holding Ltd. În 2013, această companie funcţiona sub numele Util Construct Plus, iar printre acţionarii săi se număra Sorin Freciu - un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu.