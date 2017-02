Abuz în serviciu de 40 de milioane de euro

« Alte stiri din categoria National

Primarul liberal al Timişoarei, Nicolae Robu, şi fostul edil ţărănist, Gheorghe Ciuhandu, au fost puşi sub învinuire pentru abuz în serviciu. Alături de mai mulţi funcţionari din primărie, ar fi vândut ilegal şi la preţuri modice, 967 de clădiri naţionalizate, majoritatea aflate în centrul istoric al oraşului. Potrivit procurorilor anticorupţie, statul ar fi fost prejudiciat cu 40 de milioane de euro.

În luna ianuarie 1996 a intrat în vigoare Legea pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului în perioada regimului comunist. Această lege le dădea drept foştilor proprietari şi moştenitorilor lor să îşi redobândească imobilele confiscate în mod abuziv de regimul comunist sau să primească despăgubiri pentru acele imobile.

Totodată, legea a dat dreptul chiriaşilor să cumpere imobilele în care locuiau, dar numai acelor chiriaşi care dovedeau că, la data intrării în vigoare aveau contracte de închiriere a acelor imobile şi le ocupau la acea dată.

Cu toate acestea, funcţionarii publici din cadrul Primăriei Timişoara au încheiat sute de contracte de vânzare-cumpărare cu persoane influente care nu aveau nici un drept să dobândească respectivele imobile. „Funcţionarii din cadrul primăriei Timişoara au vândut în mod fraudulos imobilele persoanelor în cauză, la preturi modice stabilite în baza Legii 112/1995 şi HG 20/1996, deşi cunoşteau că respectivele dispoziţii nu aveau nici o aplicabilitate în privinţa acelor persoane. Prejudiciul total cu referire la deposedarea statului de cele 967 de imobile este estimat la aproximativ 40 de milioane euro”, se menţionează în comunicatul DNA.

Primarul oraşului Timişoara, Nicolae Robu, a fost audiat ieri la sediul DNA, iar la ieşire a declarat că are calitatea de suspect. „Toată lumea are calitatea asta. Suspect pentru că am semnat aceste contracte de vânzare-cumpărare, care au fost întocmite, dar nu de mine, au fost întocmite cu încălcarea legii”, a spus Robu, care a precizat că se consideră nevinovat. El a adăugat că în mandatul lui Gheorghe Ciuhandu s-ar fi vândut cele mai multe case naţionalizate.

La rândul său, fostul primar, Gheorghe Ciuhandu, a spus că dosarul ar viza, de fapt, repartizarea a 60 de locuinţe sociale unor persoane.

Întrebat ce a obţinut din această afacere, Gheorghe Ciuhandu a răspuns: „N-am obţinut nimic”.

El a adăugat că beneficiarii erau oameni obişnuiţi. „Nu ştiu, cetăţeni obişnuiţi. Domne’, cei care au încheiat contractele au apreciat că da şi eu mi-am însuşit punctul lor de vedere, pentru că aveau toate vizele juridice şi viza de specialitate”, a spus Gheorghe Ciuhandu.

El a fost de părere că infracţiunea de abuz în serviciu ar trebui reanalizată.