Ordonanţa 13 respinsă cu scandal în Senat

Plenul Senatului a adoptat cu 110 voturi pentru, nouă abţineri şi un vot împotrivă proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei 13 pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.

În timpul dezbaterilor din plenul Senatului, secretarul de stat din Ministerul Justiţiei, Mariana Moţ, a precizat că Guvernul susţine abrogarea Ordonanţei 13.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a precizat că nu şi-a putut „permite să patroneze” o şedinţă a Camerei superioare în care este adoptată o lege de respingere a unei ordonanţe abrogate.

„Suntem astăzi (n.r. - ieri) în faţa unei premiere absolute prin care Senatul urmează să adopte o lege de respingere a unei ordonanţe care este abrogată, deci care nu mai produce efecte juridice. E ceva care, pentru mine, este inexplicabil... L-am rugat pe colegul Bădălău să conducă această şedinţă a Senatului, pentru că eu, în calitate de preşedinte, nu cred că îmi pot permite să patronez premiera de care am vorbit. Îi mulţumesc dlui Bădălău şi vă anunţ că nu am să votez. Îi rog pe colegii mei din grupul ALDE să procedeze cum consideră de cuviinţă”, a declarat acesta.

Şi senatorul PMP Traian Băsescu, fost şef al statului, a susţinut că nu a auzit, din experienţa sa, de abrogarea unei ordonanţe deja abrogată printr-o altă lege şi că acest lucru va crea un precedent. „Noi am făcut un lucru inedit. Este prima dată. Am fost şi eu în două legislaturi deputat, iată că sunt şi în a treia legislatură senator. Nu am auzit de abrogarea unei ordonanţe, a unei legi, gata, deja abrogată, printr-o altă lege”, a spus el.

Liderul grupului senatorilor UDMR, Cseke Attila, a ţinut să precizeze că, în opinia sa, Parlamentul trebuie să devină „într-adevăr unica putere legiuitoare în România”. „Deciziile CCR trebuie transpuse în legislaţie, transpuse toate, nu una - două cum ne place sau nu ne place. Şi această transpunere în mod evident să se facă şi aici vom avea şi noi o responsabilitate de aici încolo, trebuie să se facă aşa cum scrie în Constituţie - în 45 de zile”, a precizat acesta.

Senatorul PNL Alina Gorghiu a anunţat că grupul parlamentar al liberalilor va susţine adoptarea raportului Comisiei juridice şi, implicit, respingerea Ordonanţei 13, exprimându-şi speranţa că pe viitor „mirosul ăsta de interes personal din diverse reglementări va fi lăsat deoparte”.