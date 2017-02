Bucureştiul, cel mai aglomerat oraş european

« Alte stiri din categoria National

Bucureştiul se află pe locul 5 în topul celor mai aglomerate oraşe din lume şi pe primul loc în Europa, cu un indice de congestie de 50%, în 2016 acesta crescând cu 7% faţă de 2015, potrivit unui studiu publicat de producătorul olandez de sisteme de navigaţie prin GPS TomTom. Cea mai aglomerată zi din 2016 a fost 5 decembrie, iar bucureştenii petrec în medie 57 minute pe zi în plus faţă de condiţii normale de trafic şi 218 ore în plus pe an.

În medie, bucureştenii petrec cu 50% mai mult timp în trafic decât în condiţii normale de circulaţie. La orele de vârf situaţia este şi mai gravă, dimineaţa pierzând cu 90% mai mult timp în trafic decât în condiţii normale, iar seara cu 98% mai mult.

Pe primul loc în clasamentul TomTom se află Mexico City, cu un indice de congestie de 66%, în creştere cu 7% faţă de 2015. Pe locul doi se află Bangkok, cu un indice de congestie de 61%, în creştere cu 4% faţă de 2015. Pe locul trei se află Jakarta, cu un indice de congestie de 58, pe locul 4 se află Chongping, cu un indice de congestie de 52%, în creştere faţă de 2015 cu 14%.

S-a ajuns într-o astfel de situaţie, deoarece Primăria Capitalei, Primăriile de sector, Poliţia rutieră şi Ministerul Transporturilor nu şi-au făcut treabă în ultimii ani şi au asistat pasiv la transformarea Bucureştiului în cel mai congestionat oraş european. Următorul oraş din Uniunea Europeană este Londra, care se clasează pe poziţia a 25-a.