Sechestre de sute de milioane de euro puse de DNA

« Alte stiri din categoria National

Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kövesi, a declarat, ieri, la prezentarea raportului de activitate al DNA pentru anul 2016, că au fost luate, în 2016, măsuri asiguratorii de sute de milioane euro.

„Recuperarea produselor infracţiunilor a fost o componentă importantă în anul 2016. Au fost luate măsuri asiguratorii de 667 milioane euro, o creştere substanţială, cu 72% faţă de anul trecut. De multe ori, în cauzele noastre sunt implicate persoane ce obţin profituri uriaşe care achiziţionează bunuri în alte ţări sau deschid conturi bancare în alte jurisdicţii. Nici un infractor nu trebuie să se simtă în siguranţă, indiferent unde şi-a ascuns banii”, a afirmat Kövesi.

Ea a precizat că DNA a trimis peste 80 cereri de comisii rogatorii internaţionale pentru administrare de probe sau identificarea de bunuri. „În acest fel, am reuşit să sechestrăm două proprietăţi în Franţa de peste 3,5 milioane euro, iar în Spania am instituit sechestru pe două imobile de peste 500.000 euro. Am solicitat blocarea unor conturi în Cipru, Elveţia şi Germania”, a arătat şefa DNA.Kövesi a adăugat că, în 2016, judecătorii au decis prin hotărârile judecătoreşti rămase definitive în cauzele DNA confiscarea şi recuperarea de produse infracţionale în sumă de peste 226 milioane euro. „Aceşti bani trebuie să intre efectiv în bugetul de stat”, a subliniat şefa DNA.