Ministerul Educaţiei va face subiectele la olimpiadele judeţene

« Alte stiri din categoria National

Ministerul Educaţiei anunţă că, începând cu anul şcolar 2017-2018, subiectele pentru etapele judeţene ale olimpiadelor vor fi elaborate de specialiştii instituţiei. Decizia, după ce în trei judeţe, Prahova, Bistriţa şi Cluj, unul dintre subiectele la Olimpiada de Limba Română a fost redactarea unui „denunţ”. Între timp, o altă situaţie a fost descoperită la Bistriţa, unde elevii de clasa a XII-a au fost puşi să explice într-un eseu, în engleză, cum Ordonanţa 13 poate afecta securitatea naţională.

„Pentru a preîntâmpina situaţii de acest gen, Ministerul Educaţiei a decis ca, începând cu anul şcolar 2017-2018, subiectele pentru etapele judeţene să fie elaborate de specialiştii din grupurile de lucru din Ministerul Educaţiei. Măsura are ca obiectiv atât evitarea unor formulări nefericite, cât şi asigurarea unei abordări unitare cu privire la conceperea subiectelor pentru olimpiade şi concursuri şcolare, precum şi la selecţia elevilor”, transmite Ministerul Educaţiei printr-un comunicat de presă.

Fostul ministru al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, pentru Mediafax, că subiectele date la olimpiadele de română şi engleză au fost o alegere total nefericită şi complet inoportună, precizând că „denunţul” sau Ordonanţa 13 nu pot fi folosite ca un subiect cotidian pentru o astfel de concurs. „Aceste subiecte sunt o alegere total nefericită şi complet inoportună. Dacă am fi vrut să ne raportăm la cotidian pentru că presupun că asta a fost intenţia, am putea să avem foarte bine subiecte gen scrisoare de motivaţie, modul în care redactezi o ştire sau modul în care îţi alcătuieşti un CV. Nu cred că asta este o abordare pedagogică. Au vrut să se raporteze la romanul «Moromeţii» care are două volume şi vreo mie de pagini şi puteau să se focuseze pe orice altă parte pentru alegerea subiectului. Se pune problema şi relevanţei atât la subiectul de la limba română cât şi la cel de la limba engleză”, a declarat, pentru Mediafax, Sorin Cîmpeanu.

Fostul ministrul al Educaţiei a mai explicat şi faptul că, în învăţământul de la noi din ţară, nu există nişte prevederi clare prin care să fie gândite aceste subiecte de olimpiadă.