"Gala Bute", la final

« Alte stiri din categoria National

Ieri a avut loc ultimul termen de judecată al celebrului dosar „Gala Bute”, în care sunt judecaţi printre alţii, foştii miniştri Elena Udrea şi Ion Ariton şi fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja. Ultimul termen a fost unul maraton, şedinţa de judecată durând peste zece ore.

La ieşirea din sala de judecată, fostul ministru a declarat că are un „sentiment pozitiv” mai ales că membrii completului sunt femei. „Mie mi-au trebuit doi ani să văd că la ultima faptă nici măcar nu mai eram când s-a întâmplat. Am constatat că la acea vreme nu mai eram ministru. Era vorba chiar de două săptămâni. Nu poţi să fii atât de disperat să acuzi un om ca să omiţi astfel de detalii. Sentimentul meu este unul pozitiv. Eu nu am ezitat nimic timp de doi ani de zile. Cei care au minţit şi-au schimbat de o sută de ori declaraţiile”, a declarat Udrea.

Fostul ministru a reiterat că este o victimă a „binomului” Kövesi-Coldea, care ar vrea să o scoată din joc.

În cadrul ultimului termen, procurorul DNA de şedinţă, a cerut condamnarea fostului la pedeapsa maximă prevăzută pentru luare de mită, abuz în serviciu şi tentativă la folosirea de documente ori declaraţii false pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene. Magistratul a solicitat ca şi fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, să primească o pedeapsă cu executare.

Potrivit DNA, Udrea ar fi coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, şi anume Ştefan Lungu, Ana Maria Topoliceanu, Gheorghe Nastasia şi Tudor Breazu, au primit, cu ştiinţa sa, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de ministerul pe care îl conducea.