Legături misterioase între Dragnea şi afaceri din Brazilia

O investigaţie a jurnaliştilor de la Rise Project arată legăturile dintre Liviu Dragnea, pe care îl numesc cel mai influent politician al momentului, şi sinuciderea unui milionar român, Costel Comana. Acesta s-a sinucis în 2015, în timpul unei curse de avion Brazilia-Costa Rica.

Jurnaliştii de la Rise Project au mers pe urma banilor lui Costel Comana şi au descoperit în Brazilia afaceri secrete - toate pe numele prietenilor din tinereţe ai preşedintelui PSD. Unul dintre oamenii lui Liviu Dragnea este Mugurel Gheorghiaş. Acesta este poreclit „Melcul” şi este fost coleg de facultate, coleg de trupă rock de-al şefului PSD şi acţionar al firmei Tel Drum. Mugurel Gheorghiaş a înfiinţat peste ocean o firmă pentru investiţii în hoteluri, restaurante şi alte imobiliare încă din 2010. El a introdus de cel puţin şase ori în Brazilia, în 2010-2011, bani descrişi drept „investiţii directe din România”.

Costel Comana, milionarul care s-a sinucis, şi el a fost coleg de facultate cu Liviu Dragnea. Şi el a înfiinţat alte două firme pe malul Atlanticului, cu ajutorul aceluiaşi localnic care apare în firma lui Gheorghiaş.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Parlament, că nu are nicio afacere şi nu deţine nicio proprietate în Brazilia, fiind „o legendă” care circulă de mulţi ani. „Eu nu am nicio afacere în Brazilia, nu am nicio proprietate în Brazilia. E o legendă care circulă de foarte mulţi ani. Dacă dumneavoastră sau alţii îmi găsiţi acolo proprietăţi, vă promit că le donez”, a declarat Liviu Dragnea, care a răspuns astfel acuzaţiilor făcute de Rise Project privind legăturile pe care le-ar fi avut liderul social-democrat cu mai mulţi români care au făcut afaceri în Brazilia.

La insistenţele presei care l-a întrebat dacă a stat sau nu în Fortaleza „la pensiunea domnului Campos (n.r. - Cauby Cursinio Campos Junior)”, preşedintele PSD a spus că el merge de 11 ani în Brazilia şi va continua să facă acest lucru. „Brazilia e o ţară mare. Nu am făcut nimic ilegal. Din câte ştiu eu, am avut şi încă am dreptul să circul în această lume, punct”, a subliniat liderul PSD.

Chestionat de câte ori a stat pe strada Cocotierilor din Fortaleza, Dragnea a afirmat că nu cunoaşte această stradă. Întrebat în continuare ce a făcut cu cei 4,9 milioane de lei pe care i-ar fi încasat de la Costel Comana, preşedintele PSD a spus ironic că „a cumpărat cocotieri”.