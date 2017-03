Ţepe date de 120 de români în Spania

« Alte stiri din categoria National

120 de români de etnie romă au fugit de la un restaurant din Spania fără să plătească consumaţia, transmite corespondentul. Paguba pentru micul restaurant din Bembibre, provincia Leon, se ridică la 2.000 de euro. Ei plătiseră un avans de 900 de euro proprietarei restaurantului cu pretextul că vor fi 80 de invitaţi.

Contactată de Digi24, proprietara restaurantului a spus că este sigură că cei care au păgubit-o erau români pentru că a văzut buletinul unuia dintre ei pe care scria România şi apăreau culorile roşu, galben şi albastru.

Spunând că sărbătoresc un botez, cei 120 de români au intrat în restaurant, au comandat apă, sucuri, mâncare şi 30 de sticle de whisky. După ce au terminat, petrecăreţii i-au dus în eroare pe chelneri ieşind din restaurant în pas de dans conga înainte să fugă spre maşini. Ospătarii au încercat să îi oprească, dar românii au ameninţat că dau cu maşinile peste ei. O angajată a restaurantului a explicat că nu a mai putut face nimic pentru a-i opri pe români. „Tocmai puneam pe mese desertul, lumea dansa, intrau, ieşeau. Am văzut că s-au pus în şir, dar am crezut că dansează. Păreau că dansează şi la un moment dat, au dispărut cu toţii. Am ieşit după ei şi nu s-a mai putut face nimic”, a spus femeia.

Proprietara restaurantului a a chemat Garda civilă, dar nu au reuşit să îi prindă pe niciunul dintre petrecăreţi.

Presa spaniolă a descoperit că grupul de români nu este la prima ţeapă, dar acestea nu au fost mediatizate. Spre exemplu, anul trecut au mers într-un restaurant din aceeaşi zonă, unde şi-au adus ei mâncarea şi băutura, dar au folosit vesela restaurantului, iar la final au vrut să plece cu ea.

Într-un alt caz, grupul de români a dispărut după o petrecere de nuntă fără a plăti 10.000 - 15.000 de euro. La începutul lunii februarie, proprietarul localului El Rincón de Pepín din Ponferrada i-a localizat, pe Facebook, pe unii dintre ei şi i-a contactat pentru a le aminti că au plecat fără să plătească. Cei de la El Rincón de Pepín i-au putut găsi pe români pe Facebook, după numele sub care au făcut rezervarea. Deşi a fost formulat un denunţ, încă nu au primit informaţii de la poliţie.

Şeful de sală al restaurantului este român. „Mă enervează foarte mult că sunt conaţionalii”, a declarat el, confirmând astfel naţionalitatea delicvenţilor.

Românii au folosit peste tot documente false şi inclusiv plăcuţele de înmatriculare de la maşinile folosite erau false. Garda Civilă i-a identificat pe cei mai mulţi dintre români cu ajutorul Facebook-ului, dar încă nu au reuşit să îi localizeze.

Incidentul a fost relatat pe larg de presa internaţională, în special de presa britanică. Articolul realizat de BBC a ajuns chiar al treilea cel mai citit de pe site-ul postului de televiziune. Subiectul a fost tratat şi de presa tabloidă, „Daily Mail” şi „The Sun”, acordând spaţii incidentului.