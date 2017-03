A cincea duminică de proteste antiguvernamentale

« Alte stiri din categoria National

Mii de persoane s-au strâns aseară în marile oraşe şi au participat la marşuri de susţinere a DNA. Cei mai mulţi protestatari au fost în Bucureşti, în Piaţa Victoriei adunându-se peste 3.500 de oameni, care apoi au plecat în marş spre Parlament. Ei au scandat „Demisia”, „Hoţii” şi „DNA, nu uita, noi suntem de partea ta”. Protestatarii s-au mobilizat pe Facebook, sub sloganul „Susţinem DNA, vrem depolitizarea CCR”.

„Am venit şi în seara asta pentru că de pe 31 ianuarie mi-am propus ca în următoarele şase luni să îmi dedic timpul pentru apărarea valorilor. Una dintre valorile cu care am crescut eu este libertatea. Libertatea de a gândi, de a exprima, de a nu minţi şi de a spune adevărul. Eu cred că pentru asta a fost înfiinţat DNA, să se implice în problemele legislativului care ţin de corupţie. Insignele sunt o altă formă paşnică de protest care arată păstrarea valorilor. Asta înseamnă #rezist. Suntem împreună aici şi facem lucruri bune. Nu suntem împotriva nimănui, ci pentru nişte valori. Insignele sunt făcute de o asociaţie din banii donaţi de susţinători şi protestatari”, spune Daniela, una dintre tinerele care au participat aseară la marşul din Capitală.

Semnături pentru demiterea Gabrielei Firea

Protestatarii strâng semnături pentru organizarea unui referendum de demitere a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea. „Primarul Bucureştiului ar trebui demis din mai multe motive. A interzis circul cu animale, în loc să facă nişte condiţii mai bune pentru animalele de la circ. Apoi, poliţia locală nu îşi face treaba. Ar trebui să se ocupe şi de cei care au animale şi nu strâng în urma lor pe stradă. Deszăpezirea s-a făcut mai mult pe marile bulevarde, pe străduţele mici a rămas zăpadă multă vreme. Se văd unele schimbări, e adevărat, dar la Bucureşti e mereu loc de mai bine”, spune Florin Gheorghe, un semnatar al petiţiei.

Miting cu baloane la Galaţi

Manifestaţii mai au avut loc în Cluj-Napoca, Sibiu, Iaşi şi Galaţi.

Câteva zeci de gălăţeni au participat, ieri, pe platoul din faţa Prefecturii Galaţi, la un protest inedit anti-PSD, cu baloane. Manifestanţii au scris pe sute de baloane, de culoarea roşie, numele PSD sau al diverşilor politicieni ai acestui partid, după care le-au spart.

Totodată, protestatarii au venit în Piaţa din faţa Prefecturii şi cu baloane de alte culori pe care au scris #Rezist şi pe care le-au împărţit trecătorilor. Protestatarii au afişat şi bannere cu mesajele „Galaţi-liber de ciuma roşie”, „Susţinem DNA”, „Vrem depolitizarea CCR”. „Am venit la un protest paşnic, dar inedit. Am dat puţin în mintea copiilor, pentru că am vrea un viitor mai bun pentru copii, dar şi pentru cei mai mari. Am adus baloane, iar pe cele colorate scriem #Rezist, pentru că vrem să rezistăm cât trebuie ca să se facă curăţenie în ţară, iar pe baloanele roşii am scris PSD şi, în semn de protest, le-am spart”, a spus Anda Ataraş, o protestatară.