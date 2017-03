Iohannis susţine că doar a amânat referendumul

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, că în ceea ce priveşte referendumul a „lăsat-o mai încet”, dar că nu a anulat intenţia, în contextul în care „societatea s-a exprimat foarte clar prin protestele care au avut loc”. „Cu referendumul am lăsat-o mai încet fiindcă societatea s-a exprimat foarte foarte clar prin protestele care au avut loc şi cele care au loc în continuare. Este evident că societatea îşi doreşte eliminarea corupţiei, îşi doreşte persoane integre pe funcţiile publice, dar nu am anulat intenţia, doar în acest moment consider că lucrurile trebuie să se liniştească”, a declarat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat ieri la prezentarea raportului de activitate al Ministerului Public pe anul 2016.