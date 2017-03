Scandal la vârf în PSD

« Alte stiri din categoria National

Fostul premier Victor Ponta a anunţat, ieri, că nu vrea să-l dea nimeni afară din partid şi că îi va trimite şefului PSD, Liviu Dragnea, demisia sa „în alb”, urmând ca acesta să decidă, dacă se supără pe el. „Dreptul la care ţin foarte mult este acela să-mi spun opinia şi o să-mi spun opinia. Dacă deranjez, am văzut că deranjez, de astăzi o să-i trimit domnului Dragnea, ştiţi că eu nu vreau să mă dea nimeni afară din partid, o să-i trimit demisia mea în alb şi când îl supăr foarte tare, o introduce şi a scăpat de mine. Dar să tac din gură, nu o să tac pentru că nu pot la vârsta asta să mai tac din gură”, a declarat Victor Ponta.

El a spus că susţine în continuare Guvernul Grindeanu şi îndeamnă, în continuare, oamenii să voteze cu PSD, aşa cum a făcut şi anul trecut. „Nu am nicio conspiraţie în minte şi m-a amuzat când am citit poveştile care îi plac lui Liviu foarte tare. Ultima mea conversaţie telefonică cu domnul Dragnea a fost în decembrie, când m-a sunat să mă întrebe dacă e adevărat că mă văd seara cu Teodorovici, cu Bănicioiu să conspirăm. I-am închis telefonul. M-am filmat, eram la vreo 3.000 de kilometri distanţă, pe un teren de golf, şi i-am trimis filmarea. I-am spus: «nu te mai lua după toţi nebunii». Deci, aşa este şi cu conspiraţia de acum. Nu am nicio conspiraţie. Am un singur lucru: vreau să spun ceea ce cred şi, dacă nu am dreptate, mă bucur cel mai tare. Adică, dacă noi o să fim puternici în Europa, nu cum zic eu că nu o să contăm, dacă o să meargă şi o să duduie economia şi o să crească salariile, sunt cel mai fericit că vreau să trăiesc în România”, a declarat Ponta.

Fostul premier a mai spus că, dacă deranjează pe cineva, va rămâne independent. „Sunt nişte lucruri pe care le văd şi pe care le spun cu toată dorinţa de bine. Dacă cineva e deranjat de asta, rămân un independent şi vă rog să nu mă mai băgaţi în seamă, să nu mai daţi ce spun eu. Dacă domnul Dragnea vrea să se folosească de demisia mea, reprezint... Pe mine nu mă deranjează nimic, alţii dacă vor”, a adăugat Victor Ponta.

Întrebat dacă vor pleca alţi colegi din PSD, Ponta a răspuns: „Nu. Vreau să rămână toţi în PSD”.

Dragnea nu vrea să activeze demisia

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ieri că nu este de acord ca Victor Ponta să plece din partid. „Am citit, încerc să înţeleg ce a spus, dacă îmi va trimite o demisie în alb, nu o voi activa. Nu cred, nu concep ca un fost preşedinte al partidului să primească un tratament ca cel pe care l-a avut Mircea Geoană şi este o greşeală pe care noi am făcut-o cu Mircea Geoană. Noi am mai vorbit în ultima perioadă, în ultimele zile, au fost dăţi în care nici măcar nu am fost singur, au fost şi alţi colegi, am schimbat şi mesaje. Încă nu aş vrea să arăt mesajele, nu îmi stă în caracter, dar am vorbit, am comunicat, ne-am întâlnit în mai multe rânduri şi eu sper să îi treacă supărarea, încerc să înţeleg de ce este supărat. Victor Ponta are ce să facă în partid, poate lucra în partid, poate ajuta partidul, poate sprijini Guvernul aşa cum facem cu toţii”, a replicat Dragnea.

El a adăugat că nu l-au deranjat niciodată comentariile pe care le-a făcut Ponta referitoare la partid şi că orice critică a lui Victor Ponta, chiar dacă îi supără pe unii, trebuie luată în serios, pentru că este un om cu experienţă de fost preşedinte de partid şi de fost prim ministru.

Şi premierul Sorin Grindeanu este de părere că Victor Ponta ar trebui să rămână în continuare în PSD, având în vedere, între altele, că a condus una dintre cele mai performante guvernări din perioada postdecembristă.